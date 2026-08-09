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Protiv bivšeg ministra spoljnih poslova mađarske Petera Sijarta podneta je prijava zbog mogućeg krivičnog dela primanja mita i mogao bi da se suoči sa do tri godine zatvora ako bi bio proglašen krivim, objavio je mađarski portal Indeks.

Prijavu je podneo jedan mađarski aktivista, a tužilaštvo ju je prebacilo u policijsku stanicu u Budimpešti, koja ima ovlašćenja i nadležnost da sprovede istragu.

Nakon što su primili prijavu o navodnom krivičnom delu, tužioci su rekli da dostavljene informacije „mogu ukazivati na primanja mita“.

Sumnje na podmićivanje su povezane sa imenovanjem Sijarta na visoku funkciju u kineskoj automobilskoj kompaniji BYD, nakon što je Mađarska prošlog meseca pokrenula istragu o državnim subvencijama dodeljenim tom kineskom proizvođaču električnih vozila.

Peter Sijarto Foto: Printscreen Kurir TV, Vladimir Šporčić

Sijarto se zaposlio u kompaniji BYD nakon što je 15. jula podneo ostavku na svoje poslaničko mesto.

Pošto više nije poslanik i nema poslanički imunitet, Sijarto može krivično da se goni, a ako bi bio proglašen krivim, suočio bi se sa do tri godine zatvora.

(Kurir.rs/FoNet)

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