KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SIJARTA ZBOG SUMNJI DA JE PRIMIO MITO: Povezane sa njegovim imenovanjem na visoku funkciju u kineskoj automobilskoj kompaniji BYD (FOTO)
Protiv bivšeg ministra spoljnih poslova mađarske Petera Sijarta podneta je prijava zbog mogućeg krivičnog dela primanja mita i mogao bi da se suoči sa do tri godine zatvora ako bi bio proglašen krivim, objavio je mađarski portal Indeks.
Prijavu je podneo jedan mađarski aktivista, a tužilaštvo ju je prebacilo u policijsku stanicu u Budimpešti, koja ima ovlašćenja i nadležnost da sprovede istragu.
Nakon što su primili prijavu o navodnom krivičnom delu, tužioci su rekli da dostavljene informacije „mogu ukazivati na primanja mita“.
Sumnje na podmićivanje su povezane sa imenovanjem Sijarta na visoku funkciju u kineskoj automobilskoj kompaniji BYD, nakon što je Mađarska prošlog meseca pokrenula istragu o državnim subvencijama dodeljenim tom kineskom proizvođaču električnih vozila.
Sijarto se zaposlio u kompaniji BYD nakon što je 15. jula podneo ostavku na svoje poslaničko mesto.
Pošto više nije poslanik i nema poslanički imunitet, Sijarto može krivično da se goni, a ako bi bio proglašen krivim, suočio bi se sa do tri godine zatvora.
(Kurir.rs/FoNet)