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Turska pažljivo prati situaciju u Crnom moru, gde su se napadi na njene komercijalne brodove intenzivirali, rekao je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan novinskoj agenciji Anadolija.

- Pažljivo pratimo situaciju. Udeo turskih brodova u ukupnom broju napadnutih plovila je relativno nizak, ali je i dalje veliki. Pažljivo pratimo situaciju - rekao je.

Takođe je rekao da je Turska stranama u ukrajinskom sukobu predložila moratorijum na vojne akcije, uključujući i u kontekstu bezbednosti u Crnom moru.

Tursko ministarstvo spoljnih poslova ranije je izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Crnom moru nakon napada Ukrajine na brodove Nadežda i Jasar u blizini Novorosijska 3. avgusta. Upozorilo je na ozbiljne posledice, uključujući i u pogledu bezbednosti hrane, ako se ne preduzmu mere za njegovo obuzdavanje.