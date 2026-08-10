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Britanski premijer Endi Bernam će danas započeti nacionalnu turneju kako bi neposredno čuo zabrinutost ljudi zbog troškova života a predviđeno je da veći deo ostatka avgusta provede u "režimu slušanja" građana, dok obilazi zemlju, saopštio je danas Bernamov portparol.

Planirano je da Bernam iskoristi nacionalnu turneju kako bi biračima govorio o svom desetogodišnjem planu za Veliku Britaniju, prenosi Skaj njuz.

Kako je najavljeno, Bernam će predstaviti nekoliko mera koje su namenjene za pomoć ljudima kod plaćanja računa državi, nakon što je već najavio smanjenje troškova energije i ograničenje cena autobuskih karata na dve funte, tokom svoje prve nedelje u Dauning stritu.

Portparol premijera je rekao da Berman smatra da se "Vestminster navikao da ljudima govori da svakodnevne muke - poput skrivenih cena i prevara potrošača, moraju biti prihvaćene kao deo života".

"On ne misli da je to ispravno. Zato će početi da uvodi niz mera za smanjenje troškova života u korist potrošača kako bi ljudima dao malo prostora za disanje", rekao je portparol.