EVO GA KONAČNO MODŽTABA HAMNEI? PRVI SNIMAK VRHOVNOG VOĐE! Nakon tvrdnje iz Izraela da je u "izuzetno teškom stanju" Iran objavio ovaj klip (VIDEO)
Iranska poluzvanična novinska agencija Mer objavila je video snimak na kojem se vidi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei kako razgovara sa nekoliko ljudi oko sebe.
Klip se brzo proširio društvenim mrežama, a agencija nije precizirala kada ili gde je video snimljen, niti ko su osobe koje sede blizu sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koji je izabran je za novog vrhovnog vođu Irana u martu nakon što je njegov otac ubijen prvog dana rata Izraela i SAD protiv Teherana 28. februara, a sam Modžtaba tada ranjen i nije se uopšte pojavljivao u javnosti, uz povremene poruke koje su navnodno stizale od njega.
Izraelski mediji objavili su u petak da je mlađi Hamnei u "izuzetno teškom stanju".
Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je krajem prošle nedelje da je komunikacija sa novim ajatolahom "trenutno veoma teška".
- Trenutno je veoma je teško komunicirati sa njim, ali u svakom slučaju njegovo prisustvo je veoma veliki izvor snage za nas kako bismo mogli da nastavimo - kazao je Pezeškijan.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)