Klip se brzo proširio društvenim mrežama, a agencija nije precizirala kada ili gde je video snimljen, niti ko su osobe koje sede blizu sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koji je izabran je za novog vrhovnog vođu Irana u martu nakon što je njegov otac ubijen prvog dana rata Izraela i SAD protiv Teherana 28. februara, a sam Modžtaba tada ranjen i nije se uopšte pojavljivao u javnosti, uz povremene poruke koje su navnodno stizale od njega.