Slušaj vest

Iranska poluzvanična novinska agencija Mer objavila je video snimak na kojem se vidi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei kako razgovara sa nekoliko ljudi oko sebe.

Klip se brzo proširio društvenim mrežama, a agencija nije precizirala kada ili gde je video snimljen, niti ko su osobe koje sede blizu sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koji je izabran je za novog vrhovnog vođu Irana u martu nakon što je njegov otac ubijen prvog dana rata Izraela i SAD protiv Teherana 28. februara, a sam Modžtaba tada ranjen i nije se uopšte pojavljivao u javnosti, uz povremene poruke koje su navnodno stizale od njega.

Izraelski mediji objavili su u petak da je mlađi Hamnei u "izuzetno teškom stanju".

Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je krajem prošle nedelje da je komunikacija sa novim ajatolahom "trenutno veoma teška".

- Trenutno je veoma je teško komunicirati sa njim, ali u svakom slučaju njegovo prisustvo je veoma veliki izvor snage za nas kako bismo mogli da nastavimo - kazao je Pezeškijan.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

Ne propustitePlanetaIZRAEL KREĆE SAM NA IRAN AKO SE AMERIKA POVUČE? Navodno priprema vazdušne udare i u slučaju da Tramp posluša generala Kejna i sklopi mir sa Teheranom (FOTO)
Den Kejn Bendžamin Netanjahu Donald Tramp Iran rat
Planeta"AMERIKA MORA DA PRONAĐE IZLAZ IZ RATA SA IRANOM"! Načelnik generalštaba SAD iznenadio: Vazdušni udari ne mogu da ostvare naše ciljeve
profimedia-1082204660.jpg
PlanetaPREDSEDNIK IRANA PRIZNAO KRIZU U ODNOSIMA SA AJATOLAHOM: "Komunikacija sa vrhovnim verskim vođom trenutno je veoma teška"
collage.jpg
PlanetaTO JE TO, PAKT MOĆNOG PRINCA SA NUKLEARNOM SILOM I ERDOGANOM! U Saudijskoj Arabiji potpisan sporazum po ugledu na NATO: Napad na jednog je napad na sve! (FOTO)
Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su trilateralni sporazum o zajedničkoj odbrani (2).jpg