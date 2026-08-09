ČEKA SE JOŠ REVIZIJA U KONGRESU

ČEKA SE JOŠ REVIZIJA U KONGRESU

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Ukrajina je obezbedila arsenal oružja američkog porekla od Turske, uključujući 70 taktičkih balističkih raketa M39 ATACMS i 12 lansera višestrukih raketnih sistema (MLRS) M270, koji će biti isporučeni Kijevu nakon konačnog odobrenja Vašingtona.

Kijev post navode ukrajinskog sajta Militarni da je američki Stejt department predložio trajni transfer trećoj strani i da je taj predlog objavljen u zvaničnim dokumentima Kongresa 6. avgusta.

Pošto je u pitanju vojna oprema proizvedena u SAD, transfer iz inventara Turske zahteva odobrenje američke vlade i obaveštenje Kongresu u skladu sa Zakonom o kontroli izvoza oružja.

Šta sve dobija Kijev?

Prema zvaničnim dokumentima, transfer uključuje 12 lansera MLRS M270, 70 raketa M39 ATACMS, 2.524 nenavođene rakete M26 kalibra 227 mm sa kasetnim bojevim glavama DPICM i 47.000 artiljerijskih granata sa kasetnom municijom M509A1 kalibra 203 mm za samohodne topove 2S7 Pion.

Stejt department je naveo da je spreman da odobri transfer, ocenjujući da je to u skladu sa ciljevima bezbednosne pomoći koju pružaju SAD.

1/3 Vidi galeriju Napad ATACMS u Luganskoj oblasti Foto: screenshot X/JohnB_Schneider

U dokumentima se objašnjava da Turska nastoji da se reši starijih komada naoružanja kako bi finansirala modernizaciju savremenih sistema, dok je Ukrajini potrebna vatrena moć za jačanje ofanzivnih i odbrambenih kapaciteta.

Isporuke mogu da započnu nakon obaveznog perioda revizije u Kongresu.

Logistiku će obavljati mreža turskih, bugarskih i američkih izvođača radova u oblasti odbrane i logistike koji poseduju potrebne izvozne licence.

Taktička balistička raketa ATACMS Foto: Social media / WillWest News / Profimedia

Priliv ofanzivne vatrene moći iz Turske stiže u trenutku dok Kijev pokušava da se izbori sa nedostatkom raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO).

Nedostadak Patriota uprkos sporazmu sa SAD

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tokom jučerašnje posete Srbiji potvrdio da je Kijev osigurao sporazum sa SAD o mesečnim isporukama raketa protivvazdušne odbrane Patriot, ali je upozorio da su trenutne količine neadekvatne.

1/11 Vidi galeriju Sastanak ukrajinskog predsednik Volodimira Zelenskog i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana u Ankari Foto: TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

Ranije u avgustu, američki ambasador pri NATO Metju Vitaker potvrdio je da Vašington neće dozvoliti Kijevu da pre zime u Ukrajini proizvodi rakete presretače Patriot, što je po Kijev postu povlačenje iz ranijih obaveza koje je preuzela administracija predsednika Donalda Trampa.