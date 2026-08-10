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Indonežanske vlasti zaplenile su danas više od 1,3 tone ketamina, vrednog oko 116,2 miliona dolara, sa broda pod zastavom Tanzanije u blizini ostrva Riau kod Singapura, saopštio je direktor Nacionalne agencije za borbu protiv narkotika Sujudi Ario Sito.



Zaplenjena količina ketamina jedna je od najvećih zaplena te droge u istoriji Indonezije, naveo je Sito, prenosi Al Džazira.

Vrednost zaplenjenog tereta od 1,3 tone procenjena je na oko 2,07 biliona indonežanskih rupija, odnosno oko 116,2 miliona dolara.

Pretraga broda i dalje traje kako bi se utvrdilo da li se na njemu nalazi još narkotika.

Uhapšeno je osam članova posade, od kojih je sedam iz Mjanmara, a jedan iz kineskog regiona Tajvana, saopštila je Nacionalna agencija za borbu protiv narkotika.

- Još istražujemo poreklo tereta i luku odredišta kako bismo utvrdili ko ga je poslao i kome je bio namenjen - rekao je Sito.

Indonezija primenjuje neke od najstrožih zakona protiv trgovine narkoticima u svetu, uključujući smrtnu kaznu za trgovce drogom, ali izvršenje smrtnih kazni nije sprovedeno već nekoliko godina.

Ketamin se prvenstveno koristi kao brzo delujući anestetik, ali se sve više koristi i u rekreativne svrhe, zbog čega njegovo distribuiranje u Indoneziji podleže strogoj kontroli i propisima.