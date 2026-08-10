REKORD Indonezija zaplenila 1,3 tone ketamina vrednog više od 116 miliona dolara
Indonežanske vlasti zaplenile su danas više od 1,3 tone ketamina, vrednog oko 116,2 miliona dolara, sa broda pod zastavom Tanzanije u blizini ostrva Riau kod Singapura, saopštio je direktor Nacionalne agencije za borbu protiv narkotika Sujudi Ario Sito.
Zaplenjena količina ketamina jedna je od najvećih zaplena te droge u istoriji Indonezije, naveo je Sito, prenosi Al Džazira.
Vrednost zaplenjenog tereta od 1,3 tone procenjena je na oko 2,07 biliona indonežanskih rupija, odnosno oko 116,2 miliona dolara.
Pretraga broda i dalje traje kako bi se utvrdilo da li se na njemu nalazi još narkotika.
Uhapšeno je osam članova posade, od kojih je sedam iz Mjanmara, a jedan iz kineskog regiona Tajvana, saopštila je Nacionalna agencija za borbu protiv narkotika.
- Još istražujemo poreklo tereta i luku odredišta kako bismo utvrdili ko ga je poslao i kome je bio namenjen - rekao je Sito.
Indonezija primenjuje neke od najstrožih zakona protiv trgovine narkoticima u svetu, uključujući smrtnu kaznu za trgovce drogom, ali izvršenje smrtnih kazni nije sprovedeno već nekoliko godina.
Ketamin se prvenstveno koristi kao brzo delujući anestetik, ali se sve više koristi i u rekreativne svrhe, zbog čega njegovo distribuiranje u Indoneziji podleže strogoj kontroli i propisima.
Kurir.rs/Blic