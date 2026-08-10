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Uz obalu grčkog ostrva Naksos dogodio se incident kada se jedrilica sa šest osoba nasukala na kamenito morsko dno, ali je svih šestoro putnika uspelo da napusti plovilo i bezbedno stigne do obale.

Incident se dogodio u oblasti Mucuna, na istočnoj strani Naksosa, gde je jedrilica nastradala nakon što je, pod za sada neutvrđenim okolnostima, udarila u kamenito dno. Prema informacijama grčkih medija, na plovilu pod grčkom zastavom nalazilo se šest grčkih državljana.

Nakon što se jedrilica nasukala u blizini plaže Mucuna, svih šestoro putnika uspelo je da napusti plovilo i sopstvenim snagama stigne do obale.

Prema do sada dostupnim informacijama, niko od njih nije povređen i svi su u dobrom zdravstvenom stanju. Okolnosti pod kojima je došlo do nasukavanja za sada nisu poznate.

Incident je izazvao uzbunu na Naksosu, ali se situacija završila bez povređenih, nakon što su svi ljudi sa jedrilice bezbedno stigli do kopna.

Kurir.rs

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