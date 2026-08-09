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Otac nestale tinejdžerke iz Floride, Sofije Kaver, rekao je za Njujork post da veruje da je njegova ćerka možda bila namamljena ili prisiljena da napusti porodični dom, otkrivši i da joj je telefon prestao da bude dostupan samo nekoliko sati nakon što je tokom noći nestala.

Ričard Kaver (54) rekao je da pre nestanka njegove šesnaestogodišnje ćerke, koja je misteriozno otišla iz kuće oko 00.45 časova 31. jula, ništa nije ukazivalo da će se dogoditi nešto neobično.

Sofija je trebalo da se vrati u srednju školu za manje od dve nedelje.

"Zato mislim da ju je neko ubedio da ode pod lažnim izgovorom", rekao je Kaver za Ny Post u petak uveče.

On je naveo da je Sofija volela da privlači pažnju drugih ljudi i da "može da zamisli da je neko uspeo da je nagovori" da napusti kuću.

Sofija je poslednji put viđena na snimcima nadzornih kamera kako napušta porodični dom u Nejplsu na Floridi oko 00.45 časova 31. jula.

Sa sobom je ponela torbu sa dosta odeće, nove "Najk" patike koje je volela i peglu za kosu, rekao je njen očajni otac.

Pas u sobi alarimrao porodicu

Oko 6.15 ujutru tog dana, Ričard je čuo kako njegovoj 14 meseci staroj ćerki pripadajuć pas cvili u njenoj sobi.

Nakon što je nekoliko puta pokucao na vrata Sofijine sobe, a ona nije odgovarala, primetio je da su vrata zaključana, što mu je bilo "čudno".

Ubrzo je shvatio da je njegova ćerka nestala. Kaver, koji živi sa partnerkom i njihovo četvoro dece, među kojima je i Sofija, probudio je partnerku u panici.

"Skočila je kao da je videla duha", ispričao je Kaver.

Par je pregledao snimke sigurnosnih kamera i video da je Sofija tokom ranih jutarnjih sati napustila kuću sa torbom.

Istovremeno, na njenom telefonu je bilo isključeno deljenje lokacije, dok su pozivi direktno odlazili na govornu poštu.

Sofija Kaver, nestala tinejdžerka sa Floride Foto: Facebook

Porodica uverena da nije pobjegla sama

Otac kaže da je porodica pre pet meseci ponovo preselila na Floridu i da je Sofija bila veoma srećna zbog života u toj saveznoj državi i povratka u školu za manje od dve nedelje.

On ne veruje da bi njegova ćerka dobrovoljno napustila dom i priredila mu toliku brigu.

"Dakle, nema problema u tome što ona ne želi da bude ovde. Nema problema ni sa tim da ne voli mesto u kojem živi. Bila je uzbuđena zbog povratka u školu za nekoliko nedelja", rekao je.