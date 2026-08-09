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Četvorogodišnji dečak utopio se u bazenu jednog bič bara na poznatom grčkom ostrvu Paros.

Incident se dogodio dok su se roditelji mališana kupali u moru. Nakon tragedije, policija je uhapsila i roditelje i vlasnika objekta, koji je ujedno bio i zvanično registrovani spasilac na bazenu.

Prema navodima policije, dve mlade devojke su primetile da dečak nepomično leži u bazenu i odmah podigle uzbunu. Jedan od zaposlenih u baru skočio je u vodu i izvukao dete, nakon čega su lekari Hitne pomoći ubrzo stigli na lice mesta.

Uprkos nadljudskim naporima i pokušajima reanimacije, dečaku, nažalost, nije bilo spasa. Povodom ove nesreće pokrenuta je zvanična istraga.

Istraga u toku, ostrvo u šoku

Policija trenutno ispituje vlasnika bara i roditelje nastradalog dečaka u okviru preliminarne istrage.

Plažni bar je izdao zvanično saopštenje u kom je izrazio "najdublje i najiskrenije saučešće" porodici, navodeći da objekat neće raditi tokom dana u znak sećanja na tragično nastradalog dečaka.

Ova tragedija potresla je ostrvo u samom špicu turističke sezone, u danu kada se očekuje da oko 34.000 turista krene iz Atine trajektima ka popularnim grčkim ostrvima.

Crni niz utapanja dece na letovanjima

Ova nesreća dolazi nakon što je Španiju ranije ovog leta pogodio talas sličnih tragedija. Tokom samo 72 sata u junu, šestoro dece izgubilo je život u vodi, što je pokrenulo hitna upozorenja stručnjaka namenjena turistima sa decom.

Sebastijan Kintana, stručnjak za prevenciju utapanja, oštro je osudio "tragični nedostatak nadzora" i apelovao na roditelje da ne skreću pogled sa dece dok su na plažama i bazenima. U gotovo svim zabeleženim slučajevima, roditelji nisu bili prisutni u trenutku kada su se deca utapala.

"Nedostatak pažnje, nadzora ili potpun odsustvo odraslih u zoni za kupanje glavni su uzroci ovih ljudskih tragedija. Dete neće vrištati niti zvati u pomoć. Utapanje je izuzetno brz i tih događaj", upozorio je Kintana.

Potresna ispovest majke: "Ovo je najgora noćna mora"

Među žrtvama crnog niza u Španiji bila je i trogodišnja Eleri Elesmir, koja se utopila tokom porodičnog odmora na Majorki.

Članovi porodice su očajnički pokušavali da je spasu u vili pre nego što je hitno prevezena u bolnicu, ali je sutradan, nažalost, proglašena mrtvom.

Oštetana majka Keris oprostila se od svoje ćerke potresnim rečima:

- Ono što je trebalo da bude idilični porodični odmor pretvorilo se u najgoru noćnu moru svakog roditelja: noćnu moru iz koje ne možemo da se probudimo. Naša dragocena mala Eleri doživela je nesreću tokom letovanja. Uprkos neverovatnom trudu koji smo uložili i mi i zdravstvena služba u Palmi, ostali smo uz nju dok su je aparati održavali u životu. Suprug Džo i ja bili smo uz nju svaki sekund, a naša devojčica je pokazala nepojmljivu snagu u borbi da ostane sa nama. Nažalost, to nije bilo dovoljno - rekla je neutešna majka.