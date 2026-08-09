DRAMA NA 9.000 METARA! Pomahnitali putnik pokušao da otvori VRATA AVIONA, usledio OPŠTI HAOS, a onda je policiji dao BIZARNO OBJAŠNJENJE (VIDEO)
Kamera je zabeležila šokantan trenutak kada je putnik u avionu pokušao da na silu otvori izlaz u slučaju nužde na visini od oko 9.000 metara.
Uznemirujući snimak prikazuje osoblje kako se bori sa muškarcem dok preplašeni putnici posmatraju užasavajuću scenu.
Državljanin Indije, Džamšir Atanikal (36), u međuvremenu je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva.
Atanikal je putovao letom aviokompanije "Batik Er" iz Malezije za Indiju u sredu, kada je navodno "bez ikakvog povoda" pokušao da otvori izlaz za vanredne situacije.
Ostali putnici i članovi posade na kraju su uspeli da ga savladaju i vežu plastičnim vezicama, nakon čega su ga predali nadležnim organima. Na panelu prozora koji je pokušao da probije uočeni su vidljivi tragovi ogrebotina.
Bizaran izgovor policiji: "Prosto mi se u tom trenutku tako uradilo"
Kada ga je policija ispitivala, Atanikal je dao bizarno objašnjenje za svoje postupke, rekavši da mu se "prosto u tom trenutku tako uradilo".
On je navodno rekao policajcima i da je "poželeo da umre dok je putovao letom".
Osumnjičeni, koji inače radi u ugostiteljstvu, takođe je izjavio da je leteo kući kako bi video svoju novorođenu bebu.
Portparol policije na aerodromu u Kočiju izjavio je da se incident dogodio tokom leta, između 21.30 i 23.00 časa.
- Džamšir je bio putnik na sedištu 12A. Bez ikakvog povoda, pokušao je da otvori izlaz u slučaju nužde i uništio je panel prozora na izlazu. Pretio je saputnicima i posadi koji su pokušali da ga spreče. Kasnije su ga saputnici i posada savladali - naveo je portparol.
On je dodao da se posada leta u međuvremenu vratila u Maleziju i da će naknadno dati zvanične izjave policiji.
Optužen i za pokušaj ubistva
Istražitelji proveravaju da li bi Atanikal mogao da se suoči i sa dodatnim optužbama na osnovu Zakona o suzbijanju nezakonitih akata protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, koji pokriva krivična dela počinjena u avionu.
- Rekao je da mu se u tom trenutku tako uradilo. Nije stvar u tome da je ostao bez posla. Izjavio je da dolazi kući da vidi svoje novorođenče. Policija će od suda tražiti njegovo zadržavanje radi daljeg ispitivanja - dodao je portparol.
Atanikal je prvobitno uhapšen pod sumnjom za zastrašivanje, nepostupanje po zvaničnim bezbednosnim uputstvima i ugrožavanje javne bezbednosti. Međutim, policija je u međuvremenu dodala i optužbu za pokušaj ubistva.
- Pošto je postupak osumnjičenog mogao da ugrozi živote svih putnika, protiv njega smo pokrenuli i optužbu za pokušaj ubistva. On mora biti detaljno ispitan u okviru istrage - naglasio je portparol.
Policija sada traži da se Atanikalu odredi pritvor dok traju istraga i procena njegovog mentalnog stanja.
(Kurir.rs/Sun)