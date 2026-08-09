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Kamera je zabeležila šokantan trenutak kada je putnik u avionu pokušao da na silu otvori izlaz u slučaju nužde na visini od oko 9.000 metara.

Uznemirujući snimak prikazuje osoblje kako se bori sa muškarcem dok preplašeni putnici posmatraju užasavajuću scenu.

Državljanin Indije, Džamšir Atanikal (36), u međuvremenu je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva.

Atanikal je putovao letom aviokompanije "Batik Er" iz Malezije za Indiju u sredu, kada je navodno "bez ikakvog povoda" pokušao da otvori izlaz za vanredne situacije.

Ostali putnici i članovi posade na kraju su uspeli da ga savladaju i vežu plastičnim vezicama, nakon čega su ga predali nadležnim organima. Na panelu prozora koji je pokušao da probije uočeni su vidljivi tragovi ogrebotina.

Bizaran izgovor policiji: "Prosto mi se u tom trenutku tako uradilo"

Kada ga je policija ispitivala, Atanikal je dao bizarno objašnjenje za svoje postupke, rekavši da mu se "prosto u tom trenutku tako uradilo".

On je navodno rekao policajcima i da je "poželeo da umre dok je putovao letom".

Osumnjičeni, koji inače radi u ugostiteljstvu, takođe je izjavio da je leteo kući kako bi video svoju novorođenu bebu.

Portparol policije na aerodromu u Kočiju izjavio je da se incident dogodio tokom leta, između 21.30 i 23.00 časa.

- Džamšir je bio putnik na sedištu 12A. Bez ikakvog povoda, pokušao je da otvori izlaz u slučaju nužde i uništio je panel prozora na izlazu. Pretio je saputnicima i posadi koji su pokušali da ga spreče. Kasnije su ga saputnici i posada savladali - naveo je portparol.

On je dodao da se posada leta u međuvremenu vratila u Maleziju i da će naknadno dati zvanične izjave policiji.

Optužen i za pokušaj ubistva

Istražitelji proveravaju da li bi Atanikal mogao da se suoči i sa dodatnim optužbama na osnovu Zakona o suzbijanju nezakonitih akata protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, koji pokriva krivična dela počinjena u avionu.

- Rekao je da mu se u tom trenutku tako uradilo. Nije stvar u tome da je ostao bez posla. Izjavio je da dolazi kući da vidi svoje novorođenče. Policija će od suda tražiti njegovo zadržavanje radi daljeg ispitivanja - dodao je portparol.

Atanikal je prvobitno uhapšen pod sumnjom za zastrašivanje, nepostupanje po zvaničnim bezbednosnim uputstvima i ugrožavanje javne bezbednosti. Međutim, policija je u međuvremenu dodala i optužbu za pokušaj ubistva.

- Pošto je postupak osumnjičenog mogao da ugrozi živote svih putnika, protiv njega smo pokrenuli i optužbu za pokušaj ubistva. On mora biti detaljno ispitan u okviru istrage - naglasio je portparol.

Policija sada traži da se Atanikalu odredi pritvor dok traju istraga i procena njegovog mentalnog stanja.