NOVA INVAZIJA NA SEUTU VEĆ DANAS?! ĐORĐA MELONI DOBILA IZVEŠTAJ! Italijanski agenti upozorili premijerku da ISLAMSKI TERORISTI iz španske eksklave SPREMAJU UDAR
Postoji konkretan razlog za uzbunu zbog islamskog terorizma u Seuti, španskoj eksklavi na severnoj obali Afrike, piše u izveštaju italijanskih obaveštajnih službi predatih vladi premijerke Đorđe Meloni, koji danas objavljuje Korijere dela sera.
List navodi da u izveštaju takođe piše da "režija" stoji između mobilizacija na društvenih mrežama u kojima se poziva na novi upad u Seutu iz Maroka, poput onog koji je izveden krajem prošlog meseca.
Navodi se da trenutna diplomatska kriza između Italije i Španije nije rezultat političkog sukoba dva modela upravljanja državom - socijalističkog španskog premijera Pedra Sančeza i konzervativnog koji primenjuje Meloni.
- Ne, taj sukob proizilazi iz rizika da eksklava, zbog istorije koju ima, bude neka vrsta centra za "radikalizaciju i regrutaciju džihadista, pošto je više desetina osoba koje potiču sa tog područja u prošlom periodu otišlo da se bori u Siriji i Iraku" - piše Korijere dela citirajući navode italijanskih obaveštajaca.
Navodi se da je ovaj dosije sastavljen i na osnovu poslednjih informacija koje su pružile i španske bezbednosne službe.
Italijanski obaveštajci uz to prati i sve što se na društvenim mrežama piše u vezi sa novom invazijom migranata na Seutu koja je najavljivana za 15. avgust, ali bi prema poslednjim podacima mogla da se dogodi ranije i pripreme započnu već danas.
- Udarimo po njima 10, a ne 11. avgusta. Skupovi su 9. avgusta - piše u privatnim porukama sa Votsapa prenetim na Fejsbuk grupama koje se prate.
U izveštaju italijanskih obaveštajaca stoji da se iz analiziranih komunikacija "primećuje tendencija da se krene pre zadatog datuma" sa novom masovnom migracijom.
Korijere dela sera navodi da se u izveštaju predatom vladi navode i razne polazne tačke sa kojih bi krenuo novi upad u Seutu.
(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)