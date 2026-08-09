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Postoji konkretan razlog za uzbunu zbog islamskog terorizma u Seuti, španskoj eksklavi na severnoj obali Afrike, piše u izveštaju italijanskih obaveštajnih službi predatih vladi premijerke Đorđe Meloni, koji danas objavljuje Korijere dela sera.

List navodi da u izveštaju takođe piše da "režija" stoji između mobilizacija na društvenih mrežama u kojima se poziva na novi upad u Seutu iz Maroka, poput onog koji je izveden krajem prošlog meseca.

Navodi se da trenutna diplomatska kriza između Italije i Španije nije rezultat političkog sukoba dva modela upravljanja državom - socijalističkog španskog premijera Pedra Sančeza i konzervativnog koji primenjuje Meloni.

- Ne, taj sukob proizilazi iz rizika da eksklava, zbog istorije koju ima, bude neka vrsta centra za "radikalizaciju i regrutaciju džihadista, pošto je više desetina osoba koje potiču sa tog područja u prošlom periodu otišlo da se bori u Siriji i Iraku" - piše Korijere dela citirajući navode italijanskih obaveštajaca.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Navodi se da je ovaj dosije sastavljen i na osnovu poslednjih informacija koje su pružile i španske bezbednosne službe.

Italijanski obaveštajci uz to prati i sve što se na društvenim mrežama piše u vezi sa novom invazijom migranata na Seutu koja je najavljivana za 15. avgust, ali bi prema poslednjim podacima mogla da se dogodi ranije i pripreme započnu već danas.

1/11 Vidi galeriju Najezda migranata iz Maroka u špansku Seutu Foto: STR/AP, Antonio Sempere/AP, MOHAMED SIALI/EFE, Reduan Dris/EFE, Reduan Dris/EFE

- Udarimo po njima 10, a ne 11. avgusta. Skupovi su 9. avgusta - piše u privatnim porukama sa Votsapa prenetim na Fejsbuk grupama koje se prate.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

U izveštaju italijanskih obaveštajaca stoji da se iz analiziranih komunikacija "primećuje tendencija da se krene pre zadatog datuma" sa novom masovnom migracijom.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Korijere dela sera navodi da se u izveštaju predatom vladi navode i razne polazne tačke sa kojih bi krenuo novi upad u Seutu.