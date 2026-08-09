TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZA DLAKU! Avioni se zamalo sudarili na pisti: Obe letelice naglo zakočile, ima POVREĐENIH! Pogledajte dramatične snimke (VIDEO)
Avion Džetstar Erbas A320 i Boing 777 kompanije "Katar Ervejz" jedva su izbegli sudar na pisti aerodroma u Sidneju u nedelju, saopštio je Australijski biro za bezbednost saobraćaja (ATSB), koji je pokrenuo istragu o incidentu.
Avion Džetstar se kretao ka pisti za let za Kvinslend kada je posada videla kako avion Katar Ervejza vuče tegljač veoma blizu njihove piste, saopštio je ATSB.
- Oba aviona su naglo stala - saopštio je ATSB.
Jedan član kabinske posade u avionu Džetstar je povređen, a veza između nosnog stajnog trapa aviona Katar Ervejza i tegljača koji je korišćen za vuču aviona je oštećena, saopštio je ATSB.
Džetstar, niskotarifna podružnica australijskog nacionalnog avio-prevoznika Kvantas, takođe je saopštio da istražuje incident.
- Naš avion je pratio uputstva kontrole letenja kada su piloti morali naglo da zakoče nakon što se drugi avion približio - rekao je portparol Džetstara.
(Kurir.rs/Jutarnji)