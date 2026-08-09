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Avion Džetstar Erbas A320 i Boing 777 kompanije "Katar Ervejz" jedva su izbegli sudar na pisti aerodroma u Sidneju u nedelju, saopštio je Australijski biro za bezbednost saobraćaja (ATSB), koji je pokrenuo istragu o incidentu.

Avion Džetstar se kretao ka pisti za let za Kvinslend kada je posada videla kako avion Katar Ervejza vuče tegljač veoma blizu njihove piste, saopštio je ATSB.

- Oba aviona su naglo stala - saopštio je ATSB.

Jedan član kabinske posade u avionu Džetstar je povređen, a veza između nosnog stajnog trapa aviona Katar Ervejza i tegljača koji je korišćen za vuču aviona je oštećena, saopštio je ATSB.

Džetstar, niskotarifna podružnica australijskog nacionalnog avio-prevoznika Kvantas, takođe je saopštio da istražuje incident.