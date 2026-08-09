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Marokanski migrant uhapšen je nakon što je navodno provalio u stan jedne žene u Seuti i ušao u njen krevet samo u donjem vešu.

Beatriz Feron (62), iz španske eksklave Seuta, počela je da vrišti kada se probudila i zatekla gotovo nagog uljeza kako leži pored nje. Njeni krici su alarmirali njenog supruga i sina, koji su već ustali za doručak.

Osumnjičeni je potom pobegao istim putem kojim je i ušao, skočivši na krov napuštenog imanja u susedstvu, gde se pretpostavlja da je boravio na ulici.

Neimenovani osumnjičeni, jedan od procenjenih 70.000 migranata koji su prošlog meseca izvršili pritisak na špansku eksklavu, uhapšen je u blizini.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

"Mislila sam da je moj muž"

On je danas trebalo da se pojavi pred sudom pod optužbom za provalu i neovlašćeni ulazak, a zvaničnici očekuju da se slučaj reši po brzom postupku.

Šokantni incident je dospeo u javnost tokom noći kada je Beatriz progovorila o svom užasu, dok je njen sin oštro kritikovao političare koji tvrde da se život u Seuti vraća u normalu nakon masovnog prelaska granice.

Drama se odigrala juče nešto pre 8 sati ujutru u Beatrizinom stanu na petom spratu u ulici Paseo de las Palmas, u centru Seute.

Govoreći za lokalnu TV stanicu nakon hapšenja, ova Španijolka je izjavila:

"Bilo je to kao noćna mora. Ovaj čovek je preskočio balkon, ušao u moju spavaću sobu i legao u moj krevet. Mislila sam da je moj muž, ali kada sam se okrenula, ugledala sam stranca u gaćama u svom krevetu. Počela sam da vičem, pa su moj muž, koji je doručkovao pre odlaska na posao, i moj sin, koji je na sreću takođe bio sa nama, uleteli u sobu".

"Nisam videla uljeza kada je ulazio jer sam mu bila okrenuta leđima. Pobegao je istim putem kojim je i došao", nastavila je ona.

"Hvala Bogu što nisam bila sama. Na sreću, policija je reagovala veoma brzo i uspela da ga uhapsi. Sledi ubrzano suđenje, ali ja sam i dalje u stanju šoka. Neko ko vam provali u kuću i uđe u krevet u donjem vešu ne može imati dobre namere. Osećam se napadnuto i kao osoba i kao žena", rekla je Beatriz.

Gnev porodice i optužbe na račun političara

Beatrizin sin Načo opisao je ove vanredne događaje u objavi na društvenim mrežama i zahvalio policiji na brzoj reakciji i hapšenju. Potom je usmerio svoj bes ka političarima, uključujući španskog ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlasku. Optužio je ministra, koji je tvrdio da je situacija u Seuti vraćena u normalu nakon što je većina iregularnih migranata otišla, da obmanjuje javnost.

Njegove reči bile su oštre:

- Koga oni žele da prevare? Ovo nije samo 'osećaj nesigurnosti'. Stranac je ušao u moj dom i legao u krevet u donjem vešu pored moje majke dok je spavala. To je realnost. Danas je uspela da ispriča šta se desilo. Ko je sledeći? Koliko ćemo još morati ovo da trpimo? Prepušteni smo sami sebi i potrebna nam je pomoć - poručio je Načo.

1/8 Vidi galeriju Upad hiljada migranata iz Maroka u špansku eksklavu i vojska na ulicama Seute Foto: Antonio Sempere/AP

Upozorenja o novom talasu i krijumčarskim mrežama

Ovaj incident dolazi u trenutku kada se Seuta sprema za još jedan talas migranata koji planiraju upad u eksklavu gliserima.

Tehnološka kompanija "Golden Aul" iz Alikantea veruje da je 15. avgust određen kao datum za taj poduhvat.

Kompanija je otkrila da mafijaške društvene mreže nude mesta na čamcima za oko 14.000 evra. Takođe su upozorili da se 10. avgust razmatra kao rezervni plan, nakon što je prvobitni datum procurio u javnost. Izvori iz Španskog nacionalnog obaveštajnog centra (CNI) takođe su potvrdili ove informacije, prema pisanju lokalnih medija.

"Golden Aul" tvrdi da će se novim metodom težište prebaciti sa plivanja na korišćenje motornih čamaca tipa Zodijak. Ovi čamci na naduvavanje često koriste krijumčari droge jer imaju snažne motore i mogu da se kreću velikim brzinama.

1/11 Vidi galeriju Najezda migranata iz Maroka u špansku Seutu Foto: STR/AP, Antonio Sempere/AP, MOHAMED SIALI/EFE, Reduan Dris/EFE, Reduan Dris/EFE

Plan navodno uključuje ponudu "skupog finansiranja" u kojoj se navodi:

"Ko ima 15.000 dirhama neka dođe u Fes. Prodaću svoj motor i udružićemo sredstva da kupimo Zodijak i njime uđemo u Seutu. Tako nas neće vratiti nazad".

Otvoreno vrbovanje na online forumima je varljiva taktika koju kriminalne mreže često koriste. Kompanija "Golden Aul" povezala je 25 Fejsbuk grupa sa kampanjom na društvenim mrežama koja je navodno dovela do toga da se hiljade ljudi pridruže jurišu ka Seuti prošle nedelje.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je spremno za potencijalni novi talas.