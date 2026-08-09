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Prirodni gas sa Kipra mogao bi da počne da stiže evropskim potrošačima do marta 2028, izjavio je kiparski ministar energetike, dok Evropska unija nastoji da pronađe nove izvore snabdevanja energijom, prenosi danas Asošijeted pres.

Istočni Mediteran sve više dobija na značaju kao alternativni izvor gasa za Evropu, koja zbog rata u Ukrajini i nestabilnosti na Bliskom istoku nastoji da smanji zavisnost od tradicionalnih dobavljača.

Kompanije TotalEnergies i Eni odlučile su da razviju gasno polje Kronos, u kiparskom delu Sredozemnog mora.

Gas bi preko cevovoda trebalo da bude transportovan do egipatskog gasnog polja Zohr, a zatim prerađen u tečni prirodni gas u Egiptu i brodovima dopreman do evropskog tržišta.

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Foto: Marian Weyo/Shutterstock

Izgradnja cevovoda do egipatskog nalazišta Zohr trebalo bi da počne krajem ove godine, navodi se u sažetku.

Kipar istovremeno radi na projektu povezivanja svoje elektroenergetske mreže sa evropskom mrežom i Izraelom, čime bi dodatno ojačao energetsku povezanost regiona s Evropom.

(Kurir.rs/FoNet)

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