Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je detalje o masovnom ruskom napadu na Odesu rano ujutru u nedelju, 9. avgusta, u kojem je korišćena kombinacija balističkih raketa i roja različitih drona.

Ruske snage lansirale su 11 raketa različitih tipova, od kojih je većina imala balističke putanje, zajedno sa oko 100 bespilotnih letelica (UAV). Roj dronova obuhvatao je modele na mlazni pogon i lutajuću municiju "Banderol".

Do 8:00 časova po lokalnom vremenu, ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je 72% bespilotnih letelica, pet od šest komada municije "Banderol" i jednu raketu.

Tri dodatne rakete nisu stigle do svojih ciljeva usled aktivnih mera elektronskog ratovanja.

Međutim, Ratno vazduhoplovstvo zabeležilo je pogotke raketa i napadnih dronova na devet odvojenih lokacija u Odesi i okolnom regionu.

Odeska regionalna vojna administracija saopštila je da je u napadu povređeno 12 osoba, od kojih je 11 hospitalizovano u umereno teškom stanju. Napadi su oštetili stambene zgrade i teško pogodili lokalnu energetsku infrastrukturu. Delovi grada Odese i okruga trenutno se suočavaju sa nestankom struje, kao i sa prekidima u vodosnabdevanju i mobilnoj telefoniji.

- Organizovana je dostava tehničke vode u sve gradske okruge. Crpne stanice takođe rade - navela je regionalna administracija.

Smrtonosni napadi na višespratnice u Harkovu

Masovni napad na Odesu dogodio se paralelno sa udarom na severoistoku Ukrajine. U nedelju ujutru, ruske snage gađale su okrug Saltivka u Harkovu.

Gradonačelnik Ihor Terehov prijavio je direktan pogodak u višespratnu stambenu zgradu, pri čemu su uništeni spratovi od sedmog do desetog. Dok su spasioci stizali na teren, drugi udar pogodio je susednu višespratnicu u namernom napadu tipa "dvostruki udar".

U napadima u Harkovu poginule su tri osobe. Regionalne vlasti potvrdile su da je najmanje 37 osoba povređeno, uključujući i petogodišnjeg dečaka.

Nedelja intenzivnog bombardovanja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je detalje o razmerama nedavnih bombardovanja širom zemlje. Samo tokom protekle nedelje, Rusija je upotrebila 61 raketu (uključujući 56 sa balističkim putanjama), više od 1.560 napadnih dronova i 1.540 vođenih avio-bombi protiv ukrajinskih gradova.

- Svaki ovakav udar na život iznova nas podseća: potrebno nam je više pritiska, više sankcija protiv Rusije i više protivvazdušne odbrane za Ukrajinu - rekao je predsednik.

Nedeljni napadi usledili su nakon talasa udara u subotu, 8. avgusta. U Dnjepropetrovskoj oblasti, ruske snage udarile su blizu tržnog centra i energetskih objekata u centru grada Pavlograda.

Do subote uveče, broj žrtava u Pavlogradu porastao je na devet povređenih, uključujući četvoro dece.

Ranije u subotu uveče, ruske snage bačene su dve vođene avio-bombe na Izjum u Harkovskoj oblasti, pri čemu su oštećene četiri stambene zgrade i povređeno do sedam civila.