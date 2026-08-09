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Avion irske vlade koji prevozi Danijela Kinahana (49), osumnjičenog vođu kartela Kinahan koji navodno kontroliše oko trećine isporuka kokaina u Evropi, poleteo je danas iz Dubaija za Dablin, gde bi trebalo sleti večeras u 20 sati po vremenu u Srbiji.

BBC navodi da je Kinahan uhapšen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u aprilu i biće izručen Republici Irskoj kako bi se u rodnoj zemlji suočio s optužbom za vođenje kriminalne organizacije.

Kinahan će odmah po dolasku u Dablin biti optužen, a zatim će ga Gardai (irska policija) dovesti pred Specijalni krivični sud gde će trojica sudija odmah večeras započeti proces protiv njega.

U toku velika bezbednosna operacija

Navodi se da je u Dablinu u toku velika bezbednosna operacija.

Pre izručenja Kinahana Irska zatvorska služba je kupila kombi otporan na metke i bombe kakav se koristi za sprovođenje zatvorenika koji se smatraju visokorizičnim.

Očekuje se da će irske vlasti pokrenuti postupak protiv njega zbog učešća u vođenju organizovane kriminalne grupe.

Kinahana ne traže samo vlasti u Irskoj - Ministarstvo finansija SAD je jednom prilikom opisalo kartel Kinahan kao jedan od najopasnijih na svetu.

Gardijan navodi da se, deceniju nakon što je izbegao atentat i otišao u samoizgnanstvo, Danijel Kinahan vraća u Irsku - ali to nije povratak kući kakav je želeo.

Britanski list navodi da izručenje Kinahana označava kraj globalne igre mačke i miša koju je on igrao s evropskim, američkim i vlastima UAE.

Ako sve bude išlo po planu, Kinahan će, nakon što večeras bude optužen za rukovođenje organizovanom kriminalnom grupom, biti odveden 80 kilometara od Dablina u svoj novi "dom" u zatvoru Portliš.

To je trenutak koji su dugo čekali organi reda koji su Kinahana imenovali kao vođu kartela za koji, osim što kontroliše oko trećine isporuka kokaina u Evropi, obavlja druge kriminalne delatnosti uključujući reketiranje.

Danijel Kinahan Foto: Stejt department

"Verujem da sam na neki način žrtveni jarac"

Kao osnivač kompanije za menadžment u boksu "MTK Global" ovaj 49-godišnji Dablinac je bio uticajna ličnost i u svetu sporta i hvalio se prijateljstvima sa Tajsonom Fjurijem i drugim šampionima.

Kinahan se sprema za osudu i dugu kaznu, sudeći po odlomcima intervjua koji je dao telefonom iz Dubaija podkasteru Džejmsu Inglišu.

- Mislim da sam već dobio doživotnu robiju. I sada moramo da prođemo ceo taj ples - kazao je on.

Oženjeni otac petoro dece rekao je da "nije bio anđeo", ali da su optužbe protiv njega preuveličane.

- Verujem da sam na neki način žrtveni jarac - poručio je Kinahan.

On tvrdi da nije prao novac kroz promociju boks mečeva, što je jedna od optužbi protiv njega.

Gardijan navodi njegov dramatičan pad od života obasutog zlatom u UAE do ćelije A5 u zatvorskom bloku A delu sa maksimalnim obezbeđenjem u u Portlišu.

Porodični narko-biznis

Njegov otac, Kristofer Kinahan pokrenuo je porodični "biznis" 80-ih prošlog veka krijumčareći heroin u Dablin.

Kinahan stariji, poznatiji kao Kristi, bio je uglađena ličnost sa univerzitetskim diplomama i poznavanjem jezika, a osuđen je za krijumčarenje droge i pranje novca pošto je stvorio mrežu koja se prostirala od Latinske Amerike do severne Afrike, Velike Britanije i kontinentalne Evrope.

Američka diplomatska depeša je 2009. imenovala njegovog sina Danijela kao "irskog biznismena umešanog u trgovinu narkoticima širom Evrope".

Ubrzo nakon toga, španske vlasti uhapsile su Kristija i Danijela i zaplenile imovinu, ali Kinahanovi su uglavnom prošli tu bez veće štete.

To se promenilo kada je krvavi sukob sa rivalskom bandom Hač doneo gomilu leševa i doveo do drskog, ali neuspešnog pokušaja atentata na Danijelov život prilikom merenja boksera pred meč u dablinskom hotelu "Ridžensi" u februaru 2016.

Smrt jednog od prisutnih, Dejvida Berna, podstakla je dalja ubistva.

Kinahan više nikada nije viđen u javnosti u Irskoj i delovao je iz južne Španije pre nego što se nastanio u Dubaiju u UAE, koji nije imao sporazum o izručenju s Irskom.

S ocem i bratom Kristoferom mlađim Danijel je živeo slobodno u Dubaiju uprkos pokušajima praćenja i pretvorio MTK Global u boksersku silu.

Danijel Kinahan Foto: Stejt department

Ta očigledna nedodirljivost je isparila 2022. kada su SAD ponudile nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili osude ove trojke.

Vašington je oklevao da se uključi dok u priču nije ušao Džon O'Driskol, tadašnji pomoćnik komesara Gardai, koji je lobirao u Americi da se krene na Kinahana.

U maju 2025. Irska je pristala na sporazum o ekstradiciji s UAE i mreža je počela da se steže.

Šon Mekgavern, poručnik kartela Kinahan tražen zbog ubistva i vođenja organizovanog kriminala, izručen je tog meseca i osuđen na 24 godine zatvora.

Danijel Kinahan je uhapšen u aprilu ove godine.

Vlasti UAE su prošlog meseca odbile njegovu žalbu, otvarajući put izručenju.

Očekuje se da će irska vojska stići večeras kao pojačanje policiji tokom Kinahanovog transfera na sud i u zatvor.