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Panika je jutros nakratko zavladala u jednoj crkvi u Parizu, nakon što je policija hitno evakuisala oko stotinu vernika i uspostavila bezbednosni perimetar. Razlog za vanrednu intervenciju bile su dve eksplozivne naprave koje su se našle unutar svetinje.

Neobičan incident dogodio se u crkvi Notr Dam de la Gar u 13. pariskom arondismanu, kada je starija Parižanka došla kod parohijskog sveštenika kako bi mu pokazala dve bombe koje je pronašla u zgradi u kojoj živi.

Prema navodima francuskog lista "Figaro", pozivajući se na svedočenja očevidaca, sveštenik je predmete sklonio u sakristiju, a zatim odmah obavestio nadležne službe.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, evakuisala oko stotinu parohijana i obezbedila područje oko crkve. Oko 11.20 časova stigli su i stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih naprava.

Pirotehničari su nakon pregleda utvrdili da je reč o manevarskoj i dimnoj bombi, koje nisu predstavljale opasnost po živote ljudi. Bezbednosne mere su potom ukinute, a crkvena služba mogla je da bude nastavljena.

Policija je izvršila pretres i kuće starije žene, ali tamo nisu pronađene druge eksplozivne naprave.

Sveštenik je, prema dostupnim informacijama, odlučio da ne podnese zvaničnu prijavu protiv žene. Incident je tako okončan bez povređenih i bez stvarne opasnosti po vernike i građane.