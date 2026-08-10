Ipak, dok su organizatori poručivali da parada predstavlja promociju tolerancije, samoprihvatanja i različitosti, na društvenim mrežama usledile su brojne burne reakcije dela građana, posebno onih koji su manifestaciju ocenili kao neprimerenu za javni prostor.

Među komentarima su se mogli pročitati i oštri prigovori tradicionalno i patrijarhalno nastrojenih korisnika, koji su tvrdili da su zbog povorke morali da sklanjaju decu kako ne bi gledala gole učesnike na ulicama.

"Ovo gledaju i deca", "Sramota" i "Ovo nije za ulicu" samo su neki od komentara kojima su pojedini korisnici izrazili nezadovoljstvo zbog prizora na ulicama Berlina.

Manifestacija je dobila i podsmešljive nadimke na društvenim mrežama, a među njima se izdvojio izraz "Sausage Fest" ("Kobasicijada"), kojim su pojedini korisnici ismevali veliki broj golih muškaraca među učesnicima.