STOTINE GOLIH LJUDI VOZILO BICIKLE CENTROM BERLINA! Bizarna manifestacija u prestonici, masa Nemaca pobesnela: "OVO GLEDAJU I DECA!"
Brojne ulice Berlina danas su izgledale potpuno drugačije nego inače – kroz nemačku prestonicu prošla je velika povorka biciklista koji su, u skladu sa porukom događaja, vozili bez odeće. Prva parada ove vrste okupila je nekoliko stotina ljudi, a učesnici su tokom vožnje prošli pored nekih od najpoznatijih simbola grada.
Kako prenosi "Špigel", u vožnji je učestvovalo oko 500 ljudi, dok "Bild" navodi da je broj učesnika dostigao oko 700. Povorka je vožena po jakom suncu i temperaturi od oko 30 stepeni Celzijusa.
Vožnja je počela u Mauerparku, a zatim je nastavila prema administrativnom delu grada u kojem se nalaze brojne državne institucije. Ukupna trasa bila je duga oko 33 kilometra i vodila je od područja nekadašnjeg Berlinskog zida do Šenefelda.
Učesnici su tokom vožnje prošli i pored poznatih lokacija, među kojima su Treptover park, Galerija Ist Sajd, Brandenburška kapija i zgrada Rajhstaga.
Organizatori su naglasili da učesnici nisu morali da budu potpuno goli, već su mogli da izaberu da li će voziti bez odeće ili će se "obući ili svući na način koji im najviše odgovara".
Cilj događaja bio je da se promeni tradicionalni moto naturističkog pokreta "Nagi, svi smo jednaki", odnosno da se umesto uniformnosti naglasi različitost ljudskih tela.
Radi se o raznolikosti ljudskih tela umesto o konformizmu. Cilj događaja je da pošalje poruku tolerancije i samoprihvatanja, povezanosti sa prirodom i zaštitom životne sredine, kao i inkluzije i raznolikosti - saopštili su organizatori.
Oni su posebno naglasili da golotinja na ovom događaju nema seksualnu konotaciju.
- Mi smo otvoreno društvo. U demokratiji ponekad moram da prihvatim stvari koje mi se ne sviđaju. Možda ne bi trebalo uvek da budemo toliko glasni o tome šta nam se ne sviđa, već jednostavno da budemo ponosni na ono što smo postigli kao društvo - rekao je za "Bild" Ralf Šprenger (58), jedan od organizatora.
Ipak, dok su organizatori poručivali da parada predstavlja promociju tolerancije, samoprihvatanja i različitosti, na društvenim mrežama usledile su brojne burne reakcije dela građana, posebno onih koji su manifestaciju ocenili kao neprimerenu za javni prostor.
Među komentarima su se mogli pročitati i oštri prigovori tradicionalno i patrijarhalno nastrojenih korisnika, koji su tvrdili da su zbog povorke morali da sklanjaju decu kako ne bi gledala gole učesnike na ulicama.
"Ovo gledaju i deca", "Sramota" i "Ovo nije za ulicu" samo su neki od komentara kojima su pojedini korisnici izrazili nezadovoljstvo zbog prizora na ulicama Berlina.
Manifestacija je dobila i podsmešljive nadimke na društvenim mrežama, a među njima se izdvojio izraz "Sausage Fest" ("Kobasicijada"), kojim su pojedini korisnici ismevali veliki broj golih muškaraca među učesnicima.
Kurir.rs