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Izraelska vlada odbacila je plan od 15 tačaka koji podržava administracija američkog predsednika Donalda Trampa, a kojim je predviđeno razoružavanje Hamasa u Pojasu Gaze i postepeno povlačenje izraelskih snaga, objavio je danas Njujork tajms.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je danas da Izrael "odbacuje plan od 15 tačaka" i da izraelske snage neće početi povlačenje sa teritorija koje kontrolišu u Gazi dok Hamas ne bude razoružan.

"Izrael neće izvršiti nikakvo povlačenje dok Hamas ne bude razoružan", rekao je Netanjahu na sastanku vlade, prema saopštenju njegovog kabineta.

Prema američkom predlogu, Hamas bi u fazama predao oružje novoj palestinskoj administraciji u Gazi, dok bi se izraelske snage postepeno povlačile sa više od polovine teritorije koju i dalje kontrolišu.

Tramp je krajem prošlog meseca saopštio da je njegov Odbor za mir postigao dogovor sa Hamasom, nazivajući ga velikim probojem.

Netanjahuov kabinet tada je izrazio rezerve, ocenjujući da okvir "ne odražava stavove Izraela", ali ga nije otvoreno odbacio.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Netanjahuovo javno odbacivanje plana predstavlja jedan od retkih otvorenih raskola sa Trampom, sa kojim je izraelski premijer poslednjih godina imao bliske, ali često nepredvidive odnose.

Izraelski premijer je posle napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine obećao "potpunu pobedu“"nad tom organizacijom. Međutim, gotovo tri godine kasnije, Hamas i dalje kontroliše delove Pojasa Gaze, teritorije kojom je dominirao gotovo dve decenije.

1/5 Vidi galeriju Hamas Foto: Shutterstock

Izrael i Hamas postigli su u oktobru prošle godine prvi prekid vatre uz posredovanje SAD, ali su najteža pitanja, uključujući buduću kontrolu Gaze i razoružavanje Hamasa, ostala nerešena.

Razoružavanje Hamasa predstavlja jednu od ključnih izraelskih zahteva, ali istovremeno i jednu od najvećih prepreka, budući da ta organizacija oružani otpor Izraelu smatra temeljnim delom svoje politike.