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Olupinu, koja je stara najmanje 2.100 godina, italijanski ministar kulture Alesandro Đuli opisao je kao "jedno od najvažnijih skorašnjih otkrića u podvodnoj arheologiji", a pronađena je pet kilometara od obale Mazara del Valo, u zapadnoj Siciliji.

Ronioci iz Odeljenja za zaštitu kulturne baštine policije Palerma izvestili su u subotu da su locirali brod, za koji se procenjuje da datira iz perioda između Drugog svetskog rata i 1. veka pre nove ere, na dubini od 46 metara, zahvaljujući dojavi ribara.

U objavi na Instagramu, praćenoj video snimkom otkrića, podvodni ribar Đakomo De Mola ispričao je kako je naišao na olupinu:

"Vidljivost nije bila najbolja... Približio sam se. I ostao sam bez daha. Pod mojim nogama je bila ogromna količina amfora".

Brod je bio dugačak 21 metar i širok šest metara, prema lokalnim medijima.