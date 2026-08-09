Crna boja kofera najčešće se zagubi kao prtljag na letu

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Agent američke Uprave za bezbednost saobraćaja (TSA) pronašao je ukradene topovske kugle iz vremena Američkog građanskog rata u koferu jednog putnika tokom rutinske bezbednosne kontrole na aerodromu u Alabami, saopštili su zvaničnici.

TSA je u petak saopštio da su istorijski predmeti otkriveni 18. jula na Međunarodnom aerodromu Gulf Shores, nakon što je službenik prilikom rendgenskog pregleda primetio veliki predmet kroz koji zraci nisu mogli da prodru. Kada je otvorio prtljag, pronašao je pet manjih topovskih kugli umotanih u papirne ubruse i obavestio nadređenog.

"Nikada ranije nisam video nešto ovako neobično", izjavio je službenik TSA Džastin Dipri.

"Viđao sam deaktivirane bombe i municiju za obuku, ali nikada situaciju koja podseća na Indijanu Džonsa i ukradene artefakte."

Kugle ukrao maloletnik, pa ih stavio u bakin kofer

Najveća među pronađenim topovskim kuglama bila je veličine grejpfruta i teška približno kao kugla za bacanje. TSA je naveo da predmeti nisu bili aktivni i da nisu sadržali eksploziv niti funkcionalne komponente. Ipak, topovske kugle spadaju u artiljerijsku municiju i zabranjeno ih je unositi u avione.

Policija je na osnovu oznaka bojom, koje su na artefakte naneli zaposleni u tvrđavi, utvrdila da su kugle ukradene iz Fort Morgana i da potiču iz vremena Američkog građanskog rata. Istorijska tvrđava u oblasti Gulf Shores imala je važnu ulogu u nekoliko vojnih sukoba, uključujući Građanski rat.

Kancelarija šerifa okruga Boldvin saopštila je da je maloletnik ukrao topovske kugle iz skladišta u tvrđavi, a zatim ih stavio u predati prtljag svoje bake. Ona je policiji rekla da nije znala da su predmeti ukradeni.