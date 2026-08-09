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Ukrajina bi trebalo da nabavi 12 višecevnih raketnih sistema M270 iz Turske, zajedno sa 70 balističkih raketa M39 ATACMS, više od 2.500 kasetnih raketa i desetinama hiljada artiljerijskih granata kalibra 203 milimetra, u okviru predloženog transfera naoružanja američke proizvodnje iz turskih zaliha.

Američki Stejt department obavestio je Kongres o predloženoj transakciji, navodi se u dokumentima objavljenim 6. avgusta u službenom glasilu Kongresa.

Defense Express je 8. avgusta objavio da je paket deo nastojanja Turske da se oslobodi starijeg naoružanja i municije, dok bi Ukrajina dobila sisteme kompatibilne sa arsenalom koji već koristi.

Predloženi paket obuhvata 12 guseničnih lansera M270 MLRS, 70 raketa M39 ATACMS, 2.524 nevođene rakete M26 kalibra 227 milimetara sa kasetnim bojevim glavama DPICM, kao i 47.000 kasetnih artiljerijskih granata M509A1 kalibra 203 milimetra. Ukupna vrednost transfera procenjuje se na oko 280 miliona dolara.

1/3 Vidi galeriju Napad ATACMS u Luganskoj oblasti Foto: screenshot X/JohnB_Schneider

Kongres ima 15 dana da razmotri transfer

Pošto je oružje prvobitno proizvedeno u Sjedinjenim Američkim Državama, Turskoj je potrebno odobrenje Vašingtona da bi ga prenela trećoj zemlji. Kongres ima 15 kalendarskih dana da razmotri obaveštenje. Ukoliko poslanici i senatori u tom periodu ne usvoje zajedničku rezoluciju kojom bi blokirali transakciju, transfer može da bude realizovan.

M270 je gusenična verzija sistema M142 HIMARS i može da lansira rakete ATACMS, kao i projektile kalibra 227 milimetara. Prema navodima Defense Expressa, 12 ponuđenih lansera predstavljalo bi preostali deo turske flote sistema M270.

1/28 Vidi galeriju Trampov govor u Kongresu SAD Foto: WILL OLIVER/EPA, Jessica Koscielniak/POOL Reuters, KENNY HOLSTON / POOL/THE NEW YORK TIMES POOL, Allison Robbert/FR172296 AP, J. Scott Applewhite/AP

M39, poznat i kao ATACMS Block I ili MGM-140A, prva je operativna verzija porodice raketa ATACMS. Ima maksimalni domet od približno 165 kilometara i nosi 950 komada podmunicije M74, namenjene za dejstvo po raspršenoj živoj sili, lako oklopljenim vozilima, položajima protivvazdušne odbrane i drugim ciljevima na širem području.

Za razliku od kasnijih verzija ATACMS-a, koje mogu da pogađaju ciljeve udaljene oko 300 kilometara, M39 ima kraći domet. Ukrajina je ovu verziju rakete već koristila tokom rata.

Više od 2.500 raketa i 47.000 granata

Paket obuhvata i 2.524 rakete M26. Ovi nevođeni projektili kalibra 227 milimetara imaju maksimalni domet od približno 32 kilometra i nose kasetne bojeve glave DPICM. Defense Express je izračunao da bi ova količina bila dovoljna za oko 420 punih plotuna HIMARS-a sa po šest raketa ili približno 210 punih plotuna M270 sa po 12 raketa.

Ukrajinske zalihe municije za artiljerijska oruđa kalibra 203 milimetra mogle bi znatno da budu povećane sa 47.000 granata M509A1. Ova municija može da se koristi u sistemima poput samohodne haubice 2S7 Pion sovjetske proizvodnje i američkog sistema M110, koje trenutno koriste ukrajinske snage.

Očekuje se da u transakciji učestvuju turske odbrambene kompanije MKE, ASFAT i ARCA Savunma, bugarska kompanija VTIC International, kao i američki izvođači Pansophico i Patriot Defense Group.

Prema navodima Defense Expressa, transfer bi mogao da počne tokom 2026. godine, nakon završetka potrebne procedure za dobijanje američkog odobrenja. Turska bi prodajom smanjila zalihe zastarelih sistema i oslobodila sredstva za modernizaciju i održavanje preostalog naoružanja.