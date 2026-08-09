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Nesvakidašnje scene zabeležene su na Sarakiniku, jednoj od najpoznatijih plaža na grčkom ostrvu Milos, gde je helikopter sleteo kako bi njegovi putnici mogli da se okupaju.

Snimak je mobilnim telefonom napravio lokalni preduzetnik, koji je za grčku televiziju SKAI rekao da je ostao zatečen prizorom.

"Ne znamo šta možemo da očekujemo sutra na ovom toliko željenom mestu. Jedan gospodin došao je sa svojim društvom da se okupa", ispričao je on.

Kako je naveo, vlasnik helikoptera "parkirao" je letelicu na plaži, nakon čega je sa prijateljima izašao kako bi se okupao i uživao u tirkiznom moru Milosa.

Helikopterom stigli na kupanje

Preduzetnik je naglasio da bi nadležni morali da pronađu način da zaštite Sarakiniko od ovakvih i sličnih postupaka.

"U nekom trenutku moraće da bude pronađen način zaštite. Sarakiniko nije zaštićeno područje, a trebalo bi da bude", poručio je on.