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Monah je pod istragom zbog pokušaja ubistva nakon što je navodno nožem napao dvojicu muškaraca u manastiru na Kipru.

Incident se dogodio u petak, 7. avgusta, u manastiru Svetog Neofita u Pafosu, objavili su kiparski list "Philenews" i britanski "Metro".

Rumunski monah star 51 godinu, koji je boravio u manastiru, odbio je da ga napusti kada je to od njega zatražila grupa sveštenika. Potom je navodno skalpelom, koji je uzeo sa stola u svojoj sobi, napao dvojicu muškaraca.

Manastirski tehničar star 53 godine zadobio je povrede vrata i ruke, dok je 27-godišnji monah koji je pokušao da interveniše povređen u ruku. Obojica su zbrinuta u lokalnoj bolnici, a njihove povrede nisu opasne po život.

Meta navodno bio iguman manastira

Istražitelji veruju da je osumnjičeni nameravao da napadne igumana Leontiosa, koji je naredio njegovo udaljavanje iz manastira.

Prema pisanju "Philenewsa", monah je nekoliko godina koristio dve kelije u manastiru, od kojih je u jednoj ranije boravio njegov pokojni otac. Njegov odnos sa manastirskom upravom navodno se pogoršao tokom poslednjih godina jer je odbijao da poštuje naredbe igumana i dnevni raspored manastira.

Iguman ga je pre nekoliko meseci suspendovao sa svešteničkih dužnosti, nakon čega se njihov odnos dodatno pogoršao.

Monah je uhapšen i protiv njega je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubistva, radnji sa namerom nanošenja teških telesnih povreda, ranjavanja, nošenja noža, kao i nezakonitog posedovanja i nošenja opasnog oružja.

Sud mu je nakon napada odredio šestodnevni pritvor, a istragu vodi Odeljenje kriminalističke policije u Pafosu.