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Nigerijski vojnici spasili su 33 osobe koje su otete tokom putovanja u državi Zamfara na severozapadu zemlje, saopštila je vojska.

Vojna operacija je pokrenuta nakon što su nepoznati naoružani napadači oteli grupu dok se juče kretala kroz oblast Cafe u državi Zamfara, izjavio je portparol vojske Aliju Danja.

"Vojnici su primorali teroriste da ostave žrtve i pobegnu u obližnje šipražje", rekao je portparol i dodao da je vojska obezbedila i spasila svih 33 otetih.

Vojska prati "teroriste u bekstvu", dodao je on, bez navođenja koja grupa bi mogla da bude odgovorna za napad.

U državi Zamfara je u poslednjih nekoliko meseci naglo porastao broj ubistava i otmica, a najmanje 32 ljudi je poginulo u odvojenim napadima samo tokom juna.

Pored sukoba u severozapadnim i severnim centralnim delovima Nigerije, pobuna na severoistoku je odnela više hiljada života i raselila više miliona ljudi, prema podacima Ujedinjenih nacija (UN).

Uprkos obećanjima predsednika NIgerije Bole Tinubua da će rešiti krizu, bezbednosni izazovi nastavljaju da se pogoršavaju.