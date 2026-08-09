Slušaj vest

Nigerijski vojnici spasili su 33 osobe koje su otete tokom putovanja u državi Zamfara na severozapadu zemlje, saopštila je vojska.

Vojna operacija je pokrenuta nakon što su nepoznati naoružani napadači oteli grupu dok se juče kretala kroz oblast Cafe u državi Zamfara, izjavio je portparol vojske Aliju Danja.

"Vojnici su primorali teroriste da ostave žrtve i pobegnu u obližnje šipražje", rekao je portparol i dodao da je vojska obezbedila i spasila svih 33 otetih.

Vojska prati "teroriste u bekstvu", dodao je on, bez navođenja koja grupa bi mogla da bude odgovorna za napad.

U državi Zamfara je u poslednjih nekoliko meseci naglo porastao broj ubistava i otmica, a najmanje 32 ljudi je poginulo u odvojenim napadima samo tokom juna.

Pored sukoba u severozapadnim i severnim centralnim delovima Nigerije, pobuna na severoistoku je odnela više hiljada života i raselila više miliona ljudi, prema podacima Ujedinjenih nacija (UN).

Uprkos obećanjima predsednika NIgerije Bole Tinubua da će rešiti krizu, bezbednosni izazovi nastavljaju da se pogoršavaju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaNAORUŽANI NAPADAČI UPALI U SELO USRED NOĆI Ubili najmanje 30 ljudi, meštani u očaju: "Ne znam ko je ostao da se bori za ove ljude"! Krvava noć u Nigeriji
shutterstock_2719732099.jpg
PlanetaOSAM LJUDI UBIJENO TOKOM SAHRANE: Napadači otvorili vatru na ljude, užas u Nigeriji
ap-17-okt-1701.jpg
PlanetaOSLOBOĐENI UČENICI U NIGERIJI: Oteti u maju, konačno na slobodi
nig.jpg
PlanetaNOVI HOROR U NIGERIJI: 18 ljudi ubijeno u sukobu oko vlasništva nad zemljištem
nigerija.jpg