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Foto: Damien Eagers, PA Images / Alamy / Profimedia, Brian Lawless / PA Images / Profimedia

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Avion kojim se prevozio Danijel Kinahan bio je najpraćeniji je let na svetu.

Više od 70.000 ljudi pratilo je avion irske vojske koji je poleteo iz Dubaija, a koji je sleteo na vojni aerodrom Kasement u Baldonelu, nedaleko od Dablina, prevozeći navodnog vođu kriminalnog kartela Danijela Kinahana.

Foto: Flight Radar

Ko je Danijel Kinahan?

Viši sud u Dablinu ranije je označio Danijela Kinahana, koji je u poslednje vreme živeo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao visokorangiranog pripadnika organizovane kriminalne grupe umešane u međunarodnu trgovinu drogom i krivična dela povezana sa vatrenim oružjem.

Kartel Kinahan bio je u sukobu sa suparničkom kriminalnom grupom Hač u Irskoj. Obračun je počeo 2015. godine i odneo je 18 života.

Na Kinahana je 2016. godine pokušan atentat tokom merenja boksera u hotelu "Regency" u Dablinu.

Šest godina kasnije, 2022, američke vlasti ponudile su nagradu do pet miliona dolara, odnosno oko 3,7 miliona funti, za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Američko Ministarstvo finansija je 2022. godine, kada je uvelo sankcije šestorici pripadnika Kinahanove grupe i trima kompanijama povezanim sa njom, saopštilo:

"Od februara 2016. godine, organizovana kriminalna grupa Kinahan učestvuje u ratu bandi sa drugom grupom u Irskoj i Španiji, koji je doveo do brojnih ubistava, uključujući smrt dvoje nedužnih prolaznika."

Prema navodima agencije Asošijeted pres, irska policija već deset godina traga za pripadnicima ove grupe uz pomoć vlasti Velike Britanije, Španije i SAD.

Grupa je navodno prokrijumčarila ilegalnu drogu vrednu desetine miliona dolara, uključujući kokain i kanabis, kao i vatreno oružje, u Evropu.

Takođe se sumnja da je koristila mrežu naizgled legalnih kompanija za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

UAE i Irska: Izručenje Kinahana šalje "jasnu poruku" organizovanom kriminalu

Ujedinjeni Arapski Emirati i Irska objavili su zajedničko saopštenje nakon odluke o izručenju navodnog vođe kartela.

U saopštenju se navodi:

"Irski državljanin smatra se jednom od najistaknutijih osoba za kojima se traga radi krivičnog gonjenja u vezi sa transnacionalnim organizovanim kriminalom, a optužen je za rukovođenje organizovanom kriminalnom grupom.

Ova odluka šalje jasnu poruku da osumnjičeni počinioci teških krivičnih dela i organizovanog kriminala nigde neće moći da pronađu utočište od pravde, potvrđujući zajedničku odlučnost obe zemlje da takve osobe budu izvedene pred sud."

Foto: Brian Lawless / PA Images / Profimedia

Kinahan stigao pred Specijalni krivični sud u Dablinu

Konvoj vozila sa zatamnjenim staklima napustio je velikom brzinom vojni aerodrom Kasement u Baldonelu, nedaleko od Dablina, nakon što je tamo sleteo avion irske vlade sa navodnim vođom kriminalnog kartela Danijelom Kinahanom.

Foto: Damien Eagers, PA Images / Alamy / Profimedia

Ispred aerodroma okupio se veliki broj ljudi, dok je let iz Dubaija preko interneta pratilo više od 70.000 korisnika.

Ubrzo potom, vozilo za koje se veruje da je prevozilo Kinahana stiglo je pred Specijalni krivični sud u Dablinu, gde se takođe okupila masa građana.

Ispred zgrade suda i ulaza za vozila u ulici Infirmari raspoređeni su naoružani pripadnici irske policije. Kinahan bi uskoro trebalo da se pojavi pred sudom povodom optužbi za rukovođenje organizovanom kriminalnom grupom.

Kinahan optužen za rukovođenje aktivnostima kriminalne organizacije

Danijel Kinahan pojavio se pred Specijalnim krivičnim sudom u Dablinu, gde su irski tužioci podigli optužnicu protiv njega.

Navodni šef kriminalne organizacije optužen je za rukovođenje njenim aktivnostima na posebnom večerašnjem zasedanju suda, nakon što je izručen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nakon toga mu je određen pritvor.