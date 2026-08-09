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Blok 2 nuklearne elektrane "Černavoda" u Rumuniji funkcioniše u granicama normalnih parametara i trebalo bi da nastavi da proizvodi potrebnu energiju najmanje još devet dana, izjavio je danas direktor elektrane Romeo Urjan.

Prema njegovim rečima, nivo Dunava kod nuklearke porastao je za osam centimetara nakon kontrolisanog potapanja barži na rukavcu Bala, prenosi Digi24.

1/5 Vidi galeriju Rekordno nizak vodostaj Dunava poremetio je plovidbu i turizam. Kruzeri su ostali zaglavljeni severno od Budimpešte, a turističke vožnje su obustavljene. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Na tom delu Dunava sinoć je završeno potapanje četiri barže, čiji je cilj bio da se veći deo rečnog toka preusmeri prema nuklearnoj elektrani i obezbedi dovoljna količina vode za hlađenje reaktora.

Operacija trajala sedam sati

Intervencija je trajala oko sedam sati i bila je veoma zahtevna zbog snažnih rečnih struja. Potapanje je počelo u petak posle podne, a sprovedeno je kao hitna tehnička mera zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava.

Početak operacije kasnio je dva dana zbog poteškoća prilikom utovara barži, jakih struja i neophodnih administrativnih procedura.