Slušaj vest

Blok 2 nuklearne elektrane "Černavoda" u Rumuniji funkcioniše u granicama normalnih parametara i trebalo bi da nastavi da proizvodi potrebnu energiju najmanje još devet dana, izjavio je danas direktor elektrane Romeo Urjan.

Prema njegovim rečima, nivo Dunava kod nuklearke porastao je za osam centimetara nakon kontrolisanog potapanja barži na rukavcu Bala, prenosi Digi24.

Rekordno nizak vodostaj Dunava poremetio je plovidbu i turizam. Kruzeri su ostali zaglavljeni severno od Budimpešte, a turističke vožnje su obustavljene. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Na tom delu Dunava sinoć je završeno potapanje četiri barže, čiji je cilj bio da se veći deo rečnog toka preusmeri prema nuklearnoj elektrani i obezbedi dovoljna količina vode za hlađenje reaktora.

Operacija trajala sedam sati

Intervencija je trajala oko sedam sati i bila je veoma zahtevna zbog snažnih rečnih struja. Potapanje je počelo u petak posle podne, a sprovedeno je kao hitna tehnička mera zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava.

Početak operacije kasnio je dva dana zbog poteškoća prilikom utovara barži, jakih struja i neophodnih administrativnih procedura.

Blok 1 nuklearne elektrane "Černavoda" kontrolisano je isključen krajem jula, dok su nadležni u međuvremenu tražili način da obezbede nastavak rada Bloka 2. Potapanjem barži i podizanjem nivoa vode stvoreni su uslovi da drugi reaktor zasad ostane u funkciji.

(Kurir.rs/news.liga.net)

Ne propustiteHronikaPRONAĐENO TELO U DUNAVU KOD BELE STENE: Sumnja se da je muškarac (49) koji je u subotu skočio iz čamca
recna-policija-foto-dado-djilas.jpg
PlanetaOČAJNIČKE MERE RUMUNIJE: Potopljene četiri barže na Dunavu da bi se povećao nivo vode kod nuklearke
x03 AP Darko Vojinovic.jpg
PlanetaODJEKNULA EKSPLOZIJA NA DUNAVU! Stigle prve vesti posle dramatične operacije kod nuklearke - Vlasti otkrile kakve su POSLEDICE (VIDEO)
Dunav mulj sprudovi
SrbijaDRINA ODOLEVA VRELOJ SUŠI, ALI JE APEL HITAN! Vode u Loznici ima, ali opštinari i komunalci kreću u kontrole
Loznica