ODJEKVALE DETONACIJE U KOMŠILUKU, NAREĐENA HITNA AKCIJA! Drama kod nuklearke - trka sa vremenom trajala SATIMA!
Blok 2 nuklearne elektrane "Černavoda" u Rumuniji funkcioniše u granicama normalnih parametara i trebalo bi da nastavi da proizvodi potrebnu energiju najmanje još devet dana, izjavio je danas direktor elektrane Romeo Urjan.
Prema njegovim rečima, nivo Dunava kod nuklearke porastao je za osam centimetara nakon kontrolisanog potapanja barži na rukavcu Bala, prenosi Digi24.
Na tom delu Dunava sinoć je završeno potapanje četiri barže, čiji je cilj bio da se veći deo rečnog toka preusmeri prema nuklearnoj elektrani i obezbedi dovoljna količina vode za hlađenje reaktora.
Operacija trajala sedam sati
Intervencija je trajala oko sedam sati i bila je veoma zahtevna zbog snažnih rečnih struja. Potapanje je počelo u petak posle podne, a sprovedeno je kao hitna tehnička mera zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava.
Početak operacije kasnio je dva dana zbog poteškoća prilikom utovara barži, jakih struja i neophodnih administrativnih procedura.
Blok 1 nuklearne elektrane "Černavoda" kontrolisano je isključen krajem jula, dok su nadležni u međuvremenu tražili način da obezbede nastavak rada Bloka 2. Potapanjem barži i podizanjem nivoa vode stvoreni su uslovi da drugi reaktor zasad ostane u funkciji.
(Kurir.rs/news.liga.net)