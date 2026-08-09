Slušaj vest

Starija Parižanka donela je dve eksplozivne naprave svešteniku, nakon čega je policija evakuisala crkvu, a pirotehničari utvrdili da je reč o manevarskoj i dimnoj bombi.

Neobičan incident dogodio se u crkvi Notr Dam de la Gar, u 13. arondismanu Pariza, kada je starija žena došla kod parohijskog sveštenika sa dve bombe koje je, kako je navela, pronašla u zgradi u kojoj živi.

Prema pisanju francuskog "Figaroa", koji se poziva na svedočenja očevidaca, sveštenik je eksplozivne naprave sklonio u sakristiju i odmah pozvao nadležne službe.

Policija je ubrzo stigla u crkvu, obezbedila područje i iz predostrožnosti evakuisala oko stotinu parohijana. Stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih naprava stigli su oko 11.20 časova.

Pirotehničari otkrili o kakvim bombama je reč

Nakon pregleda utvrđeno je da je žena donela manevarsku i dimnu bombu, koje nisu predstavljale opasnost po živote ljudi. Bezbednosne mere su potom ukinute, pa je crkvena služba mogla da bude nastavljena.

Policija je naknadno pretresla i dom starije Parižanke kako bi proverila da li se tamo nalaze dodatne eksplozivne naprave, ali ništa nije pronađeno.

Prema dostupnim informacijama, sveštenik je odlučio da protiv žene ne podnosi zvaničnu prijavu. Incident je završen bez povređenih i bez posledica po vernike koji su se nalazili u crkvi.

(Kurir.rs/LeParisien)

Ne propustitePolitikaSKANDAL U KNINU! MILANOVIĆU NA GODIŠNJICU 'OLUJE' OPET KRIVA SRBIJA! Besan zbog francuskih Rafala, napao NATO saveznike, a o proteranim Srbima - ni reč
x Beta Mario Strmotic copy.jpg
PlanetaFRANCUSKA POKRENULA ISTRAGE: Stravične stvari se dešavaju u službama pri kabinetu premijera države?! Lekornu izrazio "zabrinutost i tugu"
lecornu01 AP Thibault Camus.jpg
PolitikaHEROJI SRBIJE U CENTRU PAKLA U FRANCUSKOJ! Naši vatrogasci rame uz rame sa francuskim kolegama krote vatrenu stihiju: Dačić poslao moćnu poruku! (VIDEO)
Ivica Dačić
Politika"VAŠA HRABROST I VELIKODUŠNOST SU NAJBOLJE ŠTO EVROPA IMA" Ursula fon der Lajen ZAHVALILA SRBIJI na pomoći u borbi sa požarima!POHVALA IZ BRISELA ZA NAŠE HEROJE
ursula von der leyen