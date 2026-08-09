BABA UNELA BOMBE U CRKVU, A ONDA JE USLEDILE NEVIĐENA DRAMA! Sveštenik ih sakrio u prostoriju pa pozvao policiju – opsadno stanje u Parizu!
Starija Parižanka donela je dve eksplozivne naprave svešteniku, nakon čega je policija evakuisala crkvu, a pirotehničari utvrdili da je reč o manevarskoj i dimnoj bombi.
Neobičan incident dogodio se u crkvi Notr Dam de la Gar, u 13. arondismanu Pariza, kada je starija žena došla kod parohijskog sveštenika sa dve bombe koje je, kako je navela, pronašla u zgradi u kojoj živi.
Prema pisanju francuskog "Figaroa", koji se poziva na svedočenja očevidaca, sveštenik je eksplozivne naprave sklonio u sakristiju i odmah pozvao nadležne službe.
Policija je ubrzo stigla u crkvu, obezbedila područje i iz predostrožnosti evakuisala oko stotinu parohijana. Stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih naprava stigli su oko 11.20 časova.
Pirotehničari otkrili o kakvim bombama je reč
Nakon pregleda utvrđeno je da je žena donela manevarsku i dimnu bombu, koje nisu predstavljale opasnost po živote ljudi. Bezbednosne mere su potom ukinute, pa je crkvena služba mogla da bude nastavljena.
Policija je naknadno pretresla i dom starije Parižanke kako bi proverila da li se tamo nalaze dodatne eksplozivne naprave, ali ništa nije pronađeno.
Prema dostupnim informacijama, sveštenik je odlučio da protiv žene ne podnosi zvaničnu prijavu. Incident je završen bez povređenih i bez posledica po vernike koji su se nalazili u crkvi.
(Kurir.rs/LeParisien)