Slušaj vest

Starija Parižanka donela je dve eksplozivne naprave svešteniku, nakon čega je policija evakuisala crkvu, a pirotehničari utvrdili da je reč o manevarskoj i dimnoj bombi.

Neobičan incident dogodio se u crkvi Notr Dam de la Gar, u 13. arondismanu Pariza, kada je starija žena došla kod parohijskog sveštenika sa dve bombe koje je, kako je navela, pronašla u zgradi u kojoj živi.

Prema pisanju francuskog "Figaroa", koji se poziva na svedočenja očevidaca, sveštenik je eksplozivne naprave sklonio u sakristiju i odmah pozvao nadležne službe.

Policija je ubrzo stigla u crkvu, obezbedila područje i iz predostrožnosti evakuisala oko stotinu parohijana. Stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih naprava stigli su oko 11.20 časova.

Pirotehničari otkrili o kakvim bombama je reč

Nakon pregleda utvrđeno je da je žena donela manevarsku i dimnu bombu, koje nisu predstavljale opasnost po živote ljudi. Bezbednosne mere su potom ukinute, pa je crkvena služba mogla da bude nastavljena.

Policija je naknadno pretresla i dom starije Parižanke kako bi proverila da li se tamo nalaze dodatne eksplozivne naprave, ali ništa nije pronađeno.