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Tatjana Kim je izgradila rusku verziju Amazona, uspešno manevrisala kroz opasnu politiku ratom razorenog Kremlja i potpuno nadmudrila svog bivšeg muža u brutalnom poslovnom ratu koji se završio smrtonosnom pucnjavom u blizini Crvenog trga.

Ali ova milijarderka i suosnivačica onlajn prodavnice Vajldberis i najbogatija žena u Rusiji, sada se suočava sa daleko najvećim izazovom u svojoj karijeri: ukrajinski vazdušni napadi sistematski uništavaju njeno poslovno carstvo, izveštava Njujork tajms. Nakon višemesečnih napada na ruske rafinerije nafte, Kijev je proširio svoju vazdušnu kampanju i direktno ciljao skladišta Vajldberisa širom Rusije. Od sredine jula pogođeno je najmanje 23 velika objekta, roba vredna milijarde dolara nestala je u dimu, a devet zaposlenih je ubijeno.

Jasna strategija

Ovo je prvi put od početka sukoba da je Kijev tako agresivno i sistematski ciljao privatnu kompaniju. Strategija predsednika Volodimira Zelenskog je jasna: dovesti rat na kućni prag običnih Rusa i podstaknuti društveno nezadovoljstvo kako bi se povećao pritisak na Vladimira Putina. Kijev insistira da je Vajldberis, koji čini oko 10 procenata celokupne ruske maloprodaje, legitimna vojna meta jer snabdeva rusku vojsku na bojnom polju. Kim je oštro osudila akcije, nazivajući ih „terorističkim napadima koji imaju za cilj da izazovu paniku i šok“, tvrdeći da njena platforma prodaje isključivo civilnu robu, baš kao Amazon ili kineski Alibaba.

Međutim, brojke pokazuju da su udarci bolni. Prema procenama konsultantske firme Dejta Insajt, Vajldberis je u napadima izgubio čak trećinu svog skladišnog prostora i robu vrednu oko 5,9 milijardi dolara. Analitičari ističu da je kompanija bukvalno ostala bez svojih najvećih logističkih centara.

Foto: ANATOLY MALTSEV/EPA

- Neprijatelj nasilno i metodično uništava jedno skladište za drugim, dan za danom, upozoravaju analitičari.

U strahu za svoje živote, radnici masovno daju otkaze, a nezavisni preduzetnici koji prodaju robu preko platforme trpe ogromne gubitke. Mnogi od njih već prebacuju svoje poslovanje na Ozon, drugu najveću rusku kompaniju za elektronsku trgovinu, koja ima decentralizovanu logistiku i nije se našla na nišanu Kijeva.

Grozničave promene

Da bi spasila carstvo, pedesetogodišnja Kim grozničavo menja infrastrukturu, dok ruska vlada već priprema paket hitne pomoći u vidu poreskih olakšica za pogođene prodavce.

Životni put Tatjane Kim je kao filmski scenario. Rođena u ruskoj porodici korejskog porekla, radila je kao nastavnica engleskog jezika pre nego što je pokrenula Wildberries sa suprugom Vladislavom Bakalčukom 2004. godine. Platforma je eksplodirala nakon Putinove invazije na Ukrajinu i masovnog povlačenja zapadnih brendova sa ruskog tržišta.

Prošle godine, Kim je sprovela kontroverzno spajanje sa velikom ruskom marketinškom kompanijom, uz direktnu intervenciju Kremlja.

Sukob sa mužem

Njen muž je to nazvao neprijateljskim preuzimanjem i korporativnom pljačkom. Sukob je kulminirao kada je Bakaljčuk, u pratnji naoružanih Čečena, upao u sedište kompanije u Moskvi.

Foto: STRINGER/EPA

Usledila je stravična pucnjava, u kojoj su dve osobe poginule, a sedam ranjeno, nakon čega je par okončao razvod.

Dok Kim insistira da su pravila kompanije jasna i da je prodaja oružja strogo zabranjena, stvarnost na sajtu je drugačija. Analiza Njujork tajmsa otkrila je da su vojni FPV dronovi, optički kablovi za navođenje raketa, pa čak i dronovi sa ugrađenim sistemima za isporuku eksploziva slobodno prodavani na Vajldberisu.

U odeljcima za recenzije i pitanja, kupci otvoreno traže popuste na količinu, navodeći tačno za koje ruske vojne jedinice kupuju opremu, dok prodavci bez oklevanja potvrđuju da se ovi proizvodi mogu koristiti u „specijalnoj vojnoj operaciji“. Upravo su te recenzije i javne pohvale da dronovi uspešno „seku Ukrajinke“ zapečatile sudbinu skladišta najbogatije Ruskinje, zaključuje Njujork tajms.