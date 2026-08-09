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Više stotina hiljada ljudi ostalo je bez vode u Portoriku, dok vlasti preduzimaju drastične mere za borbu protiv jake suše na tom ostrvu.

Mnoga domaćinstva su podeljena u dve grupe, kojima se vodosnabdevanje naizmenično isključuje na 48 sati, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Stanovnici glavnog grada San Huana, gde je u petak obustavljeno snabdevanje vodom iz česme, oštro su kritikovali mere restrikcije, a zvaničnici nisu saopštili kada će se mere ukinuti.

Prema podacima američkog sistema za praćenje suša, veći deo Portorika se suočava sa umerenom ili ozbiljnom sušom, što je dodatno pogoršano dugotrajnim problemima sa infrastrukturom na ostrvu.

Uprava za vodosnabdevanje Portorika saopštila je da se oko 65 odsto proizvedene vode ili izgubi ili ne naplati, pri čemu veliki deo gubitaka izazivaju curenje i dotrajale cevi.

Guvernerka te američke teritorije Dženifer Gonzales priznala je postojanje ovih problema, ali navodi da je redukcija uvedena zbog vremenskih prilika.

Jul je bio najsušniji mesec u Portoriku otkako se vrše merenja, a trenutno se 68 odsto ostrva suočava sa sušom.

Vlada je saopštila da je pogođeno sedam regiona koji se obično snabdevaju iz akumulacije, pri čemu je 180.000 objekata obuhvaćeno merama restrikcije.

Gonzales je rekla da je odluka doneta "nakon pažljive procene trenutnog stanja akumulacije Karaizo u vezi sa vremenskim prognozama".

"Ova situacija je van naše kontrole. Ona je posledica vremenskih uslova sa kojima se suočavamo, a na koje su stručnjaci upozorili još pre nekoliko nedelja", navodi se u njenom saopštenju.

Usled nestanka vode iz vodovodne mreže, ljudi čekaju u redovima kod cisterni u pogođenim područjima kako bi napunili velike posude.

Stručnjaci kao uzrok krize sa vodosnabdevanjem navode, pored dotrajale infrastrukture i suvog vremena, i preveliku količinu taloga u akumulacijama.