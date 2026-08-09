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Nekoliko sati nakon što je premijer Benjamin Netanjahu izjavio da odbacuje plan od 15 tačaka Odbora za mir američkog predsednika Donalda Trampa, kojim se predviđa povlačenje Izraela iz Gaze i potpuno razoružavanje Hamasa, zvaničnici Bele kuće navodno su poručili da ih takav stav izraelskog premijera ne zabrinjava i da ga posmatraju u kontekstu predizborne politike.

Američki zvaničnici istovremeno ukazuju da je Izrael tokom prethodnih pet dana obustavio napade u Gazi i da izraelske snage nisu raspoređene dublje unutar enklave od takozvane žute linije.

"Ne zabrinjavaju nas te Netanjahuove izjave", rekao je visoki američki zvaničnik za izraelski Kanal 12.

"Razumemo njegove političke potrebe u ovom izbornom periodu. Nemamo problem s tim, sve dok nastavlja da radi ono što od njega tražimo, posebno kada je reč o ograničavanju napada u Gazi", dodao je.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Prema izveštaju Kanala 12, čiji je autor američki dopisnik Barak Ravid, Netanjahu je prošle nedelje razgovarao sa Trampovim izaslanikom i zetom Džaredom Kušnerom i rekao mu da ne veruje da će Hamas pristati na razoružavanje. Ipak, naveo je da je spreman da planu od 15 tačaka pruži šansu, kako ograničavanjem napada u Gazi, tako i neraspoređivanjem izraelske vojske zapadno od žute linije.

U izveštaju se navodi da SAD veoma pažljivo prate situaciju u Gazi i da je Netanjahu do sada održao obećanje.