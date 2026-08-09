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Dve osobe koje su poginule kada se opasno pretrpan motorni čamac prevrnuo u njujorškoj luci identifikovane su kao majka i njena petomesečna ćerka iz Kvinsa, naveli su u nedelju policijski izvori.

Sara Sančez (27) i njena petomesečna ćerka Antonela Garsija iz Koledž Pointa bile su među 14 osoba na belom motornom čamcu "Yamaha AR210" dugom oko 6,4 metra, koji se prevrnuo u blizini ostrva Libertija u subotu nešto pre 22.30, naveli su izvori.

Na čamcu se u trenutku nesreće nalazio i Sančezin partner, koji je bio otac devojčice, saopštila je policija.

"Još sam u šoku", rekao je za "New York Post" komšija Dijego Naranjo, navodeći da su se Sančez i njena beba doselile u taj kraj pre samo dva meseca.

"Bila je veoma dobra osoba. Izjavljujem saučešće njenoj porodici", dodao je.

Prema podacima dostupnim na internetu, plovilo obično može da primi oko 10 ljudi. Međutim, zbog područja u kojem se dogodila smrtonosna nesreća nije trebalo da prevozi više od pet putnika, rekao je dobro upućeni izvor.

"Rekreativna plovidba u njujorškoj luci je Divlji zapad. Tu se nalaze neobeležene prepreke, kamenje, stubovi mostova, sidreni lanci, trgovački plovni putevi i saobraćaj hidroaviona", naveo je izvor.

Vozač čamca optužen po 13 tačaka

Osoba koja je upravljala čamcem, Manuel Ernandez (46), suočava se sa 13 tačaka optužnice za ugrožavanje bezbednosti nepromišljenim ponašanjem. Očekuju se i dodatne optužbe povezane sa smrću majke i deteta, naveli su izvori.

Njegova poslednja poznata adresa bila je luksuzna zgrada u centralnom delu Menhetna, južno od Central parka. Nije poznato u kakvom je odnosu bio sa žrtvama.

Slična tragedija dogodila se u Njujorku četiri godine ranije. U julu 2022. godine pretrpan čamac sa grupom ljudi prevrnuo se u blizini pristaništa 86 na Menhetnu, kada su poginuli sedmogodišnji dečak i pedesetogodišnja žena koji su ostali zarobljeni ispod plovila.