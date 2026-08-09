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U nedelju je izbio požar u jednoj sobi bolničkog centra u Le Manu, na zapadu Francuske, u kojem je jedna osoba teško povređena i nalazi se u kritičnom stanju, dok je još deset ljudi lakše povređeno usled udisanja dima, saopšteno je iz bolnice.



Otvorena je istraga "kako bi se utvrdili uzroci izbijanja požara", izjavio je za AFP Gijom Loran, generalni direktor bolničkog centra u Le Manu, koji zapošljava 4.800 ljudi i raspolaže sa 1.500 kreveta.

"Biću izuzetno oprezan. Uzrok može biti povezan sa opremom, ali se takođe dešava da pojedini pacijenti ne poštuju pravila, poput zabrane pušenja u sobama. To trenutno analizira forenzička policija", rekao je Loran.

Pacijent star 59 godina, koji je bio smešten u sobi na odeljenju pulmologije i infektologije, nalazi se u kritičnom stanju i život mu je ozbiljno ugrožen.

Još deset osoba, dva pacijenta i osam zdravstvenih radnika, zbrinuto je zbog trovanja dimom, ali njihove povrede nisu teške.

Pacijent u kritičnom stanju, deset osoba zbrinuto

"Prema rečima lekara hitne pomoći, njihovo stanje nije ozbiljno", naveo je isti izvor.

Požar je trajao svega nekoliko minuta, zahvaljujući brzoj intervenciji bolničke protivpožarne službe i vatrogasaca. Vatrogasna stanica nalazi se na svega 500 metara od bolničkog centra, objasnio je Loran.

On je dodao da je tokom popodneva aktiviran takozvani "beli plan", koji omogućava organizovanje kontinuiteta zdravstvene zaštite u vanrednim okolnostima.