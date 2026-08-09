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Danijel Kinahan (49), za koga se veruje da je jedan od najvećih narko-bosova na svetu, izručen je danas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Irsku.

Više od 70.000 ljudi pratilo je avion irske vojske koji je poleteo iz Dubaija, a koji je sleteo na vojni aerodrom Kasement u Baldonelu, nedaleko od Dablina.

Kinahan se tereti da je na čelu narko kartela, ali se tereti i za pranje novca i druge oblike organizovanog kriminala. Njega evropske bezbednosne službe smatraju ključnom figurom "superkartela" koji praktično ima monopol nad tržištem kokaina u Evropi.

On, međutim, do sada nije osuđivan. U ranijem intervjuu za podkast Džejmsa Ingliša iz Dubaija rekao je da očekuje dugogodišnju zatvorsku kaznu, čak i doživotni zatvor, ali je tvrdio da je u pojedinim slučajevima poslužio kao "žrtveni jarac".

Veze sa Tajsonom Fjurijem

Kinahan je javnosti poznat i kao bivši moćni akter u svetu boksa. Bio je osnivač kompanije MTK Global i imao je kontakte sa brojnim poznatim bokserima, uključujući Tajsona Fjurija. Njegov uspon u svetu sporta odvijao se paralelno sa jačanjem kriminalne organizacije koju su vlasti povezivale sa njegovom porodicom.

Tajson Fjuri Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Porodica Kinahan počela je da gradi kriminalnu mrežu još osamdesetih godina. Njegov otac Kristofer Kristi Kinahan povezivan je sa trgovinom heroinom i pranjem novca, dok su američke vlasti kasnije njegovog sina Danijela označile kao važnu figuru u međunarodnoj trgovini narkoticima.

Prekretnica u Kinahanovom životu dogodila se u februaru 2016. godine, kada je preživeo pokušaj atentata tokom bokserskog merenja u hotelu "Ridžensi" u Dablinu. U napadu je ubijen Dejvid Birne, što je dodatno rasplamsalo krvavi sukob između Kinahanove grupe i rivalske "Hač grupe". Obračun te dve kriminalne organizacije počeo je 2015. godine i odneo je 18 života.

Kinahan je nakon toga napustio Irsku. Najpre je boravio u Španiji, a potom se preselio u Dubai, gde je godinama živeo bez straha od izručenja, pošto između UAE i Irska tada nije postojao sporazum o ekstradiciji. Situacija se promenila poslednjih godina. SAD su 2022. godine uvele sankcije protiv vodećih članova Kinahanove organizacije, njih šestorice, i trima kompanijama povezanim sa njom, a onda i ponudile nagradu do pet miliona dolara, odnosno oko 3,7 miliona funti, za informacije koje bi dovele do hapšenja Danijela Kinahana.

Foto: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, PA Images / Alamy / Profimedia

"Od februara 2016. godine, organizovana kriminalna grupa Kinahan učestvuje u ratu bandi sa drugom grupom u Irskoj i Španiji, koji je doveo do brojnih ubistava, uključujući smrt dvoje nedužnih prolaznika."

Prema navodima agencije Asošijeted pres, irska policija već deset godina traga za pripadnicima ove grupe uz pomoć vlasti Velike Britanije, Španije i SAD.

Grupa je navodno prokrijumčarila ilegalnu drogu vrednu desetine miliona dolara, uključujući kokain i kanabis, kao i vatreno oružje, u Evropu.

Takođe se sumnja da je koristila mrežu naizgled legalnih kompanija za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Irska i UAE su konačno u maju 2025. godine postigli sporazum o izručenju. Prvi veliki slučaj usledio je već tog meseca, kada je u Irsku iz UAE izručen Šon Mekgavern, jedan od ljudi povezanih sa Kinahanovom organizacijom. On je kasnije osuđen na 24 godine zatvora.

Hapšenjem Daniela Kinahana u aprilu 2026. godine, a potom i današnjim izručenjem, irske vlasti napravile su ključni korak u procesu protiv jednog od najpoznatijih ljudi povezanih sa organizovanim kriminalom u Irskoj.

Bogatstvo procenjeno na 420 miliona evra

Kinahan je u svetu boksa poznat kao promoter, a novac je ulagao i u nekretnine u Dubaiju. Ipak, srž njegovog poslovanja daleko je od legalnog. Danijel Kinahan i njegov otac Kristi Kinahan, osnivač KOCG-a, promenili su lice trgovine drogom u Evropi za svega dve decenije – zahvaljujući kokainu i sposobnosti da sklapaju saveze među suparničkim kriminalnim grupama.

Bogatstvo KOCG-a zasnivalo se na dobroj proceni tržišta i poslovnoj strategiji. Tokom devedesetih godina glavno tržište kokaina bile su Sjedinjene Države. Međutim, početkom 2000-ih karteli su se okrenuli ka Evropi.

Kristi Kinahan, Danijelov otac, razvio je dvostruki biznis model. Kupovao je kokain iz Južne Amerike i prodavao ga evropskim kriminalnim grupama, dok je istovremeno tim istim grupama pružao usluge pranja novca. Zahvaljujući kontroli obe strane posla, njegovo bogatstvo je do 2006. godine procenjeno na više od 420 miliona evra.

Kako pišeEurope Correspondent, između 2006. i 2016. godine imperija je nastavila da raste, kao i Danijelov uticaj. Njegov cilj bio je stvaranje evropskog superkartela.

KOCG je uspostavio saveze sa velikim narko-grupama u Holandiji, Bosni i Hercegovini, Italiji i Albaniji. Udruživanjem su mogli da nabavljaju veće količine kokaina po nižim cenama, dele rizik i povećavaju profit, uz smanjenje međusobnih sukoba i konkurencije. Sa većim količinama kokaina i većim profitom došlo je i intenzivnije pranje novca.

Trgovina oružjem

Kinahanovi su se uključili i u trgovinu oružjem, a mreža KOCG-a proširila se do Hezbolaha, Irana i ruskih obaveštajnih službi. Organizacija je od obične narko-grupe prerasla u multinacionalni kriminalni sindikat koji je istovremeno snabdevao evropske klubove kokainom i sarađivao sa proiranskim militantnim strukturama.

Rat SAD i Izraela protiv Irana predstavljao je konačan udarac za Danijela Kinahana.

Dok su iranski dronovi gađali Dubai, zajednička istraga portala Bellingcat i lista Sunday Times, objavljena u martu, otkrila je veze između KOCG-a i krijumčara iranske nafte. To je predstavljalo ozbiljan problem za UAE, koji su Kinahanu ranije izdali dozvolu boravka.

Deset dana nakon hapšenja, vlasti u Dubaiju zamrzle su Kinahanovu imovinu procenjenu na više od 194 miliona evra.