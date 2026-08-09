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Sirija i Rusija postigle su memorandum o razumevanju kojim bi trebalo da bude rešena budućnost ruskih baza u Tartusu i Hmejmimu, nakon 18 meseci intenzivnih pregovora, saopštilo je u nedelju sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi sirijska državna novinska agencija.

Ministarstvo je navelo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući aerodrom Hmejmim i komercijalni deo luke Tartus, što će omogućiti njihovo postepeno uključivanje u civilnu upravu zemlje.

Prema saopštenju, vojni objekti biće prenamenjeni u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje, u skladu sa novim aranžmanima koji bi trebalo da očuvaju interese obe strane. Tranzicija bi trebalo da bude završena u roku od tri meseca.

1/6 Vidi galeriju Sirija Foto: EPA Mohammed Al Rifai, MOHAMMED AL RIFAI/EPA

Budućnost ruskog vojnog prisustva nakon pada Asada

Ruski pomorski objekat u Tartusu i vazduhoplovna baza Hmejmim dugo predstavljaju glavna vojna uporišta Moskve na Mediteranu i Bliskom istoku.

Njihova budućnost predmet je pregovora sa novim sirijskim rukovodstvom otkako je bivši predsednik Bašar el Asad svrgnut sa vlasti u decembru 2024. godine.

U odvojenom saopštenju, sirijska Generalna uprava za luke i carinu navela je da će Sirija preuzeti komercijalne objekte u luci Tartus kojima je prethodno upravljala Rusija, uključujući pristanište broj četiri, kao i pripadajuća skladišta i druge objekte.

1/9 Vidi galeriju Sirija Foto: Printscreen, AP Hussein Malla, Shutterstock, EPA Bilal Al Hammoud

Rojters je prošlog meseca objavio da Rusija nastoji da uspostavi komercijalni logistički centar u luci Tartus koristeći pristanište broj četiri, koje predstavlja zonu sa ograničenim pristupom izvan pomorske baze.