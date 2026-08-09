RUSKA VOJSKA SE POVLAČI Odlučena sudbina svih BAZA! Nakon 18 meseci žestokih pregovora postignut je dogovor, evo šta ostaje Moskvi
Sirija i Rusija postigle su memorandum o razumevanju kojim bi trebalo da bude rešena budućnost ruskih baza u Tartusu i Hmejmimu, nakon 18 meseci intenzivnih pregovora, saopštilo je u nedelju sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi sirijska državna novinska agencija.
Ministarstvo je navelo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući aerodrom Hmejmim i komercijalni deo luke Tartus, što će omogućiti njihovo postepeno uključivanje u civilnu upravu zemlje.
Prema saopštenju, vojni objekti biće prenamenjeni u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje, u skladu sa novim aranžmanima koji bi trebalo da očuvaju interese obe strane. Tranzicija bi trebalo da bude završena u roku od tri meseca.
Budućnost ruskog vojnog prisustva nakon pada Asada
Ruski pomorski objekat u Tartusu i vazduhoplovna baza Hmejmim dugo predstavljaju glavna vojna uporišta Moskve na Mediteranu i Bliskom istoku.
Njihova budućnost predmet je pregovora sa novim sirijskim rukovodstvom otkako je bivši predsednik Bašar el Asad svrgnut sa vlasti u decembru 2024. godine.
U odvojenom saopštenju, sirijska Generalna uprava za luke i carinu navela je da će Sirija preuzeti komercijalne objekte u luci Tartus kojima je prethodno upravljala Rusija, uključujući pristanište broj četiri, kao i pripadajuća skladišta i druge objekte.
Rojters je prošlog meseca objavio da Rusija nastoji da uspostavi komercijalni logistički centar u luci Tartus koristeći pristanište broj četiri, koje predstavlja zonu sa ograničenim pristupom izvan pomorske baze.
Dve strane su tada navele da bi logistički centar ostao pod kontrolom Sirije, dok bi sve operacije morale da dobiju odobrenje sirijske Generalne uprave za luke i carinu.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)