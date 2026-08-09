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Tajfun Delfin, najmoćniji tropski ciklon koji je ove godine pogodio Kinu, stigao je u nedelju do istočne obale zemlje, donoseći obilne padavine i snažne vetrove, zbog čega su izdata upozorenja na poplave i klizišta.

Tajfun je prethodno prošao kroz južnu japansku prefekturu Okinavu, gde je povređeno šest osoba, dok je više od 50.000 objekata ostalo bez električne energije.

Tajfun Delfin stigao je do kopna u blizini Juhuana, u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang, u nedelju oko 17.30 časova po lokalnom vremenu, saopštile su kineske meteorološke vlasti.

U trenutku udara na kopno, maksimalna brzina vetra u blizini centra oluje iznosila je 42 metra u sekundi, odnosno oko 151 kilometar na sat, što odgovara uraganu prve kategorije prema Safir-Simpsonovoj skali.

1/10 Vidi galeriju Tajfun Bavi u Kini Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, STR/CHINATOPIX, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, STR/CHINATOPIX

Vlasti su prethodno evakuisale radnike sa objekata na moru, naredile brodovima da se vrate u luke i pojačale kontrole akumulacija, planinskih vodotokova, područja podložnih klizištima, gradilišta i turističkih lokacija.

Obilne kiše i velika opasnost od poplava

Obilne padavine očekuju se do 10. avgusta širom Džeđijanga i Šangaja, kao i u severnom Fuđijenu, severoistočnom Đangsiju, centralnom i južnom Anhueju i velikom delu Đangsua. U pojedinim delovima centralnog i istočnog Džeđijanga moglo bi da padne između 250 i 500 milimetara kiše, prema prognozama meteorologa.

Nakon što je stigao do kopna, očekuje se da će se Delfin kretati prema zapadu, a zatim usporiti iznad centralne i jugozapadne Kine i postepeno gubiti snagu, rekao je za državnu televiziju CCTV Vang Hajping, glavni prognostičar Nacionalnog meteorološkog centra.

Takvo kretanje moglo bi da produži period obilnih padavina i dodatno poveća rizik od poplava i klizišta, posebno u planinskim predelima i duž manjih reka.

Saobraćaj je ozbiljno poremećen širom istočnog dela zemlje, dok je više od milion ljudi evakuisano iz svojih domova.

Samo u Šangaju evakuisano je najmanje 30.300 ljudi, dok je otkazano oko 1.500 letova, prema podacima servisa za praćenje letova VariFlight.

Četrdesetdvogodišnji turista iz Guangdunga, prezimena Čen, rekao je da je ostao zaglavljen u Šangaju nakon što je let njegove porodice, planiran za nedelju, otkazan zbog tajfuna Delfin.

Naveo je da je porodica prebačena na let zakazan za ponedeljak u 22 časa, ali da nisu sigurni da li će avion moći da poleti.

"Za nas ljude iz Guangdunga ovaj tajfun je nešto uobičajeno, kao obrok ili vetar. To je jednostavno deo svakodnevnog života", rekao je Čen, dodajući da mu oluja ne deluje naročito snažno prema standardima južne kineske obale.

Više od 900.000 ljudi evakuisano u Džeđijangu

U susednoj provinciji Džeđijang, grad Vendžou premestio je više od 900.000 stanovnika na bezbednije lokacije i otvorio više od 1.000 skloništa za vanredne situacije.

U provinciji Fuđijen vlasti su evakuisale 98.900 ljudi iz visokorizičnih područja nakon što je nivo odgovora na tajfun podignut na treći stepen, prenela je Sinhua. Džeđijang, Šangaj i Đangsu takođe su aktivirali treći nivo odgovora na vanrednu situaciju.

Pomorske vlasti Fuđijena saopštile su da je obustavljeno 55 priobalnih putničkih trajektnih linija, zaustavljeno svih 115 građevinskih projekata na moru, dok je 290 građevinskih plovila premešteno u zaštićene vode.

Ministarstvo vodnih resursa upozorilo je da bi na rekama Ćijantang, Jong, Đao i Šueijang moglo doći do velikih poplava, dok bi manje reke u najteže pogođenim područjima mogle premašiti nivoe upozorenja.

Vlasti su upozorile i na visok rizik od geoloških nepogoda u pojedinim delovima Džeđijanga, dok je stanovnicima područja za koja je izdato crveno upozorenje zbog bujičnih poplava naloženo da poštuju lokalna naređenja za evakuaciju.

Luka Jangšan u Šangaju ispraznila je vezove i sklonila više od 500 malih i srednjih plovila na bezbedne lokacije pre dolaska Delfina, saopštila je gradska uprava za pomorsku bezbednost.