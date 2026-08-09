Slušaj vest

Ukrajinske snage pogodile su nekoliko ruskih sistema protivvazdušne odbrane na jugu Rusije tokom 8. i 9. avgusta, uključujući položaj sistema dugog dometa S-400 u Gelendžiku, dok su istovremeno napadnuta tri plovila u Crnom moru, saopštile su ukrajinske Snage bespilotnih sistema.

Komandant Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat po pozivnom znaku "Mađar", saopštio je 9. avgusta da su ukrajinski dronovi gađali ruske sisteme protivvazdušne odbrane i radare u Krasnodarskom kraju i Rostovskoj oblasti.

Položaj sistema S-400 u Gelendžiku, u Krasnodarskom kraju, napadnut je tokom dana 8. avgusta. Prema Brovdijevim rečima, u napadu je uništen jedan lanser tog sistema.

Foto: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Brovdi je naveo da je sa položaja S-400 između 9.25 i 12.51 časova 8. avgusta lansirano šest raketa pre nego što je lokacija pogođena. On je takođe rekao da Rusija rakete sistema S-400 ne koristi samo protiv ciljeva u vazduhu, već i za napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilne objekte.

Napadnuti PVO sistemi i tri broda u Crnom moru

Ukrajinski dronovi su tokom noći između 8. i 9. avgusta gađali još četiri ruska sredstva protivvazdušne odbrane: raketni sistem Tor u blizini Pudovija u Rostovskoj oblasti, sistem Pancir-S1 u Jejsku u Krasnodarskom kraju, radar Podlet-K1 kod Holovativke i radar Kasta-2E2 u blizini Latonova u Rostovskoj oblasti.

Operacija je obuhvatila i Crno more, gde su, prema Brovdijevim navodima, pogođena tri plovila povezana sa ruskom "flotom u senci", jedan naftni tanker i dva broda za prevoz rasutog tereta. Razmere štete na plovilima nisu odmah saopštene.

Sistem S-400 Trijumf predstavlja važan deo ruske mreže protivvazdušne i protivraketne odbrane dugog dometa i raspoređen je radi zaštite strateški značajnih područja i vojnih objekata.