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Borbeni avioni F-16 podignuti su kako bi presreli letelice koje su se približile golf klubu Donalda Trampa dok je američki predsednik boravio tamo.

Nakon narušavanja vazdušnog prostora, Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane (NORAD) potvrdila je da je ispratila dve letelice iz tog područja.

Tramp je u petak otputovao u svoj golf klub u Bedminsteru, u saveznoj državi Nju Džerzi, gde je proveo vikend.

Zvaničnici su naveli da su presretnute letelice bili civilni avioni opšte avijacije.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Istraga u toku

Istraga je u toku kako bi se utvrdio tačan razlog zbog kojeg su letelice ušle u ograničeni vazdušni prostor.

U objavi na društvenim mrežama navedeno je:

"Avioni F-16 NORAD-a presreli su danas više letelica opšte avijacije koje su prekršile privremena ograničenja letenja iznad Bedminstera u Nju Džerziju. Sve letelice su bezbedno ispraćene iz tog područja uz pratnju aviona NORAD-a."

Ograničavanje vazdušnog prostora uobičajena je praksa tokom posebnih događaja, uključujući i kretanje predsednika.

Piloti su podsetili da "pre SVAKOG leta provere NOTAM obaveštenja (obaveštenja za pilote)".