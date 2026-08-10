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Majka i njena maloletna ćerka ubijene su iz vatrenog oružja u svom domu u Misuriju, a za napad je osumnjičen njihov komšija koji je, prema navodima vlasti, bio nezadovoljan bukom koju su pravile.

Majka Džesika Lešli (38) i njena 17-godišnja ćerka Džersi Grir preminule su od posledica ranjavanja krajem prošlog meseca, preneli su lokalni mediji.

Njihov 73-godišnji komšija Robert Vinkelman došao je 25. jula uveče do njihove kuće u mestu Haus Springs i započeo raspravu sa ukućanima, saopštila je kancelarija šerifa okruga Džeferson.

"Prema onome što smo do sada saznali, postojao je nekakav komšijski spor između muškarca koji je prišao i ljudi koji su živeli u toj kući. Čini se da je bio povezan sa pritužbom zbog buke", rekao je kapetan Met Mur iz kancelarije šerifa za KSDK.

Vinkelman je tokom svađe izvadio pištolj i pucao Džesiki u glavu, navodi policija. Kada je Džersi pritrčala da pomogne majci, Vinkelman je navodno i njoj pucao u glavu.

Potom je sa oružjem jurio još jednu osobu, ali ona nije pogođena.

"Svedokinja koja je izašla napolje sa ćerkom nakon što je čula pucanj bila je primorana da beži od napadača. Uspela je da uđe u kuću i zaključa vrata", rekao je Mur.

Napadač pucao sebi u glavu

Policija je kasnije pronašla Vinkelmana ispred njegove kuće. Kada su mu policajci prišli, pucao je sebi u glavu.

Džesika i njena ćerka prevezene su u bolnicu u kritičnom stanju. Kancelarija šerifa saopštila je 27. jula da su obe podlegle povredama.

Vinkelman je optužen po dve tačke za ubistvo prvog stepena i dve tačke za krivično delo počinjeno uz upotrebu vatrenog oružja. I on je bio u kritičnom stanju, a vlasti su saopštile da je u nedelju preminuo u bolnici.

Džersi je imala sestru bliznakinju Džastis Grir, koja sada oplakuje majku i sestru. Džastis je rekla da je u trenutku pucnjave bila na poslu.

"Uvek smo bile samo nas tri. Biće zaista teško jer je to jedini život na koji sam navikla", rekla je Džastis za KSDK.

Džesika je bila samohrana majka, a njena ćerka opisala ju je kao vrednu ženu koja joj je uvek pružala podršku.

"Nikada nisam sumnjala u to koliko je bila dobra majka", rekla je.

"Sve smo radile zajedno"

Džastis i Džersi trebalo je da započnu završnu godinu u srednjoj školi Northwest High School u Cedar Hillu, a sanjale su da zajedno igraju lakros i tokom studija.

"Ne znam ni kako da živim bez nje. Sve smo radile zajedno", rekla je Džastis.

Kao i među drugim braćom i sestrama, bilo je trenutaka kada joj je Džersi išla na živce, ali upravo će joj i takvi trenuci sada nedostajati.

"Zaista će mi nedostajati... Džersi bi me nervirala kada bi ušla u moju sobu, ali dala bih sve da to ponovo uradi. Nedostajaće mi njen smeh i njen zarazni osmeh. Svaki put kada pogledam u ogledalo, vidim Džersi", rekla je.

Džastis je posebno istakla hrabrost svoje sestre u poslednjim trenucima njenog života.

"U svojim poslednjim trenucima Džersi je pokušavala da spase moju mamu. To samo pokazuje koliko je bila hrabra i nadam se da ću moći da budem upola hrabra kao ona", rekla je.

Srednjoškolski lakros tim sestara pokrenuo je kampanju na platformi GoFundMe, prvobitno kako bi pomogao u plaćanju medicinskih troškova, a potom i troškova sahrane. Prikupljeno je više od 55.000 dolara.

Džersi i njena majka bile su donori organa.