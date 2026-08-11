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Bivši komandant Korpusa islamske revolucionarne garde i savetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai imenovan je za sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti Irana, rekao je Mehdi Tabatabaei, portparol predsednika Masuda Pezeškijana.

- Nakon ostavke Mohameda Bagera Zolgada na mesto sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti i prihvatanja nove odgovornosti, Mohsen Rezai je imenovan za sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti dekretom predsednika Masuda Pezeškijana - napisao je on na X.

Rezai je nasledio Zolgada, koji je stupio na dužnost sekretara Vrhovnog saveta nacionalne bezbednosti 27. marta nakon smrti svog prethodnika, Alija Laridžanija. Zolgadr je imenovan za političkog savetnika vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija.

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