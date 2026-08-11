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Kub-10ME, novi dron kamikaza sa dometom preko 100 km, uskoro će se pojaviti na frontu u Ukrajini, rekao je izvršni direktor grupe "Kalašnjikov" Alan Lušnikov.

- Ovo je naša nova Kub-10ME, taktička vođena municija za letenje. Redizajnirali smo trup, proširujući domet na preko 100 km. Takođe ima glavu za samonavođenje sa elementima veštačke inteligencije i bojevu glavu od 11 kg - rekao je on.