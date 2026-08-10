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Danijel Kinahan (49), Irac osumnjičen da je vođa narko-kartela Kinahan koji je navodno kontrolisao oko trećine isporuka kokaina u Evropi, pojavio se sinoć pred sudom u Dablinu odmah nakon što je avionom irske vlade doleteo iz Dubaija, pošto su ga vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) izručile matičnoj zemlji.

BBC navodi da je Kinahan optužen da je upravljao aktivnostima kriminalne organizacije između 18. oktobra 2015. i 6. aprila 2017. godine.

Kinahana su po sletanju na aerodrom u Dablin zvanično uhapsili pripadnici Gardai (irske policije) i blindiranim kombijem otpornim na metke i bombe prevezli do zgrade Specijalnog krivičnog suda.

Ovu operaciju visokog bezbednosnog rizika, nakon što je Kinahan pred polazak iz Dubaija izjavio da će u Dablinu biti izložen "cirkusu" i "atentatu na njegov karakter", pomagala je i irska vojska.

Saslušanje od 13 minuta

Nakon 13-minutnog saslušanja bez porote pred troje sudija Kinahan je poslat u pritvor gde će ostati do 5. oktobra i nastavka suđenja.

Kinahan je uhapšen u UAE u aprilu.

Podnosio je žalbe na nalog za izručenje tokom proteklih nekoliko meseci, ali njegovi pokušaji nisu bili uspešni.

Irska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) je ranije saopštila da je narko-kartel Kinahan odgovoran za uvoz tona droge i vatrenog oružja iz celog sveta i da je povezan sa najmanje 18 ubistava u obračunima rivalskih bandi.

1/19 Vidi galeriju Danijel Kinahan, osumnjičen da je vodio irski narko-kartel izručen iz Dubaija, po sletanju na aerodrom u Dablinu prevezen u sud gde je zvanično optužen i poslat u pritvor Foto: Brian Lawless / PA Images / Profimedia, Damien Eagers, PA Images / Alamy / Profimedia, Stejt department, Brian Lawless / PA Images / Profimedia

Kinahana nisu tražili samo vlasti Irske - Ministarstvo finansija SAD je takođe opisivalo narko-kartel Kinahan kao jedan od najopasnijih na svetu.

Vlada SAD je uvela sankcije Kinahanu u aprilu 2022. godine nakon što je njega i druge članove njegove porodice označila kao vođe kartela organizovanog kriminala Kinahan.

"Neću dobiti kauciju"

Britanski medijski servis navodi da su tokom provog pojavljivanja Kinahana u sudnici u Dablinu sve klupe ispunili novinari, brojni advokati, građani i sudski službenici.

Kinahan je sedeo na drvenoj klupi i nosio je crnu duksericu sa kapuljačom.

On je ustao kada su sudije Patrik Mekgratom, Sara Berkli i Fiona Lidon ušli i zauzeli svoja mesta.

Kinahan nije imao pravnog zastupnika i rekao je sudu da nije imao vremena da to organizuje.

Kada je sudija Mekgrat kazao da će protiv njega biti odmah podignuta optužnica, a da Kinahan kasnije organizuje pravno zastupanje, on je odgovorio da će naći advokata "ako bude imao vremena".

Sudija Mekgrat je pitao Kinahana da li želi da se na narednom ročištu pojavi lično ili putem video-linka, na šta ga je Kinahan upitao da li mora da "odluči odmah", nakon čega mu je objašnjeno da može da donese odluku kasnije i obavesti upravnika zatvora.

Sudija Mekgrat je kazao Kinahanu i da može da podnese zahtev za kauciju putem Visokog suda.

- Mislim da svi znamo da neću dobiti kauciju, ali hvala vam na izdvojenom vremenu - odgovorio je Kinahan.

Amerika nudila pet miliona dolara za informacije o Kinahanu

Prema rečima Drua Harisa, bivšeg komesara Gardai, procenjuje se da je narko-kartel Kinahan zaradio više od milijardu evra širom sveta od kriminalnih aktivnosti.

Američko Ministarstvo finansija je u prošlosti upoređivalo ovu bandu sa kriminalnim organizacijama kao što su italijanska Kamora, meksički Los Zetas i japanski Jakuza.

Foto: Stejt department

SAD su nudile nagradu do pet miliona dolara za informacije o Danijelu, njegovom ocu Kristoferu starijem i bratu Kristoferu mlađem.

Otac pokrenuo porodični "biznis"

Gardijan je objavio da je Danijelov otac pokrenuo je porodični "biznis" 80-ih prošlog veka krijumčareći heroin u Dablin.

Kinahan stariji, poznatiji kao Kristi, bio je uglađena ličnost sa univerzitetskim diplomama i poznavanjem jezika, a osuđen je za krijumčarenje droge i pranje novca pošto je stvorio mrežu koja se prostirala od Latinske Amerike do severne Afrike, Velike Britanije i kontinentalne Evrope.

Američka diplomatska depeša je 2009. imenovala njegovog sina Danijela kao "irskog biznismena umešanog u trgovinu narkoticima širom Evrope".

Ubrzo nakon toga, španske vlasti uhapsile su Kristija i Danijela i zaplenile imovinu, ali Kinahanovi su se tu izvukli bez veće štete.

Preživeo atentat u hotelu

Dnijel Kinahan je bio meta pokušaja ubistva 2016. i izbegao je atentata tokom pucnjave u hotelu "Ridžensi" u Dablinu 2016. godine prilikom merenja boksera pred meč, kada je ubijen jedan od prisutnih Dejvid Bern, a taj vatreni obračun sa bandom Hač podstakao dalja ubistva.

Napustio je Irsku i proveo neko vreme u Španiji, da bi potom otišao u Dubai.

Kao osnivač kompanije za menadžment u boksu "MTK Global" ovaj 49-godišnji Dablinac je bio uticajna ličnost i u svetu sporta i hvalio se prijateljstvima sa Tajsonom Fjurijem i drugim šampionima.

"Mislim da sam već dobio doživotnu robiju"

Kinahan je pred izručenje iz Dubaija dao intervju telefonom podkasteru Džejmsu Inglišu.

- Mislim da sam već dobio doživotnu robiju. I sada moramo da prođemo ceo taj ples - kazao je on.

Oženjeni otac petoro dece rekao je da "nije bio anđeo", ali da su optužbe protiv njega preuveličane.

- Verujem da sam na neki način žrtveni jarac - poručio je Kinahan.

On tvrdi da nije prao novac kroz promociju boks mečeva, što je jedna od optužbi protiv njega.