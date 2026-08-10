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„Nalet pet velikih modela otvorenog koda u periodu od samo osam nedelja pokazuje da se kineski programeri približavaju, a u pojedinim oblastima i prestižu američke pionire koji se smatraju liderima u razvoju napredne veštačke inteligencije. Osnovna vrednost koju oni nude nije samo niska cena, već radikalna efikasnost.“ Tim rečima američka agencija Blumberg opisala je najnoviji razvoj kineske veštačke inteligencije, ukazujući da Kina već poseduje sistem sposoban da kontinuirano razvija i proizvodi napredne modele otvorenog koda. To pruža novu perspektivu za razumevanje onoga što se naziva „Kineska prilika 2.0“.

U proteklih osam nedelja, od modela Kimi K3 do značajnog unapređenja sposobnosti inteligentnih agenata kompanije Deepseek, kineska veštačka inteligencija pokazuje trend ubrzanog razvoja. To je upečatljiv primer kineske „inovacije velikih razmera“ – procesa u kojem inovacija više nije izolovani tehnološki proboj, već sistemska sposobnost koja može da se ponavlja, širi i primenjuje u različitim oblastima. Danas su upravo takve inovacije postale jedan od fokusa globalne industrijske transformacije. Oslanjajući se na svoje ogromno tržište, kompletan industrijski sistem, efikasne proizvodne kapacitete i ekosistem otvorene saradnje, Kina pruža svetu novo iskustvo u razvoju tehnologija budućnosti. Od globalnog uspeha električnih vozila, litijumskih baterija i obnovljive energije, preko razvoja robotike, veštačke inteligencije i inovativnih lekova, pa sve do kvantnih tehnologija, naprednih čipova i nuklearne fuzije - niz kineskih dostignuća privukao je veliku međunarodnu pažnju. Najnovija lista Nature Index-a pokazuje da je Kina 2025. godine zauzela prvo mesto u svetu po udelu u naučno-istraživačkom doprinosu.

Suočene sa ubrzanim kineskim inovacionim razvojem, pojedine zapadne zemlje pokazuju zabrinutost. Od početka ove godine, Sjedinjene Američke Države su više puta koristile pitanja nacionalne bezbednosti, intelektualne svojine i sajber bezbednosti kao argumente za ograničavanje i pritisak na kineske visokotehnološke proizvode. Međutim, činjenice pokazuju da „Kineska prilika 2.0“ sve više postaje deo međunarodnog konsenzusa. Južnokorejski mediji nedavno su ocenili da snažni proizvodni kapaciteti Kine, kontinuirane tehnološke inovacije i politika otvaranja ne samo da podstiču transformaciju i unapređenje kineske ekonomije, već stvaraju i novi prostor za globalni ekonomski rast i saradnju. Upravo ta „inovaciona dividenda“ predstavlja suštinu „Kineske prilike 2.0“. Suština inovacija jeste težnja ljudi ka boljem životu i njihova sposobnost da tu težnju ostvare. To se vidi i na primeru inovativnih lekova. U prvoj polovini ove godine vrednost transakcija međunarodnog licenciranja kineskih inovativnih lekova dostigla je oko 110 milijardi američkih dolara, što predstavlja 80 odsto ukupne vrednosti ostvarene tokom cele prethodne godine. Što je Kina uspešnija u unapređenju životnog standarda svog ogromnog stanovništva, to njeni kvalitetni i pristupačni proizvodi postaju privlačniji potrošačima širom sveta. Suočena sa izazovima globalne industrijske transformacije, Kina kroz svoje inovacije doprinosi i razvoju drugih zemalja. U Srbiji je jedna fabrika automobilskih delova, uvođenjem „kineskog mozga“ i inteligentnih proizvodnih sistema, dostigla 70 odsto automatizacije u fabrici. Još važnije je što, u vremenu jačanja protekcionizma, Kina ostaje posvećena otvorenosti i inkluzivnosti, sarađujući sa svim zemljama na izgradnji inovacionog ekosistema zasnovanog na obostranoj koristi. U oblasti veštačke inteligencije, Kina omogućava pristup naprednim i pristupačnim velikim modelima, pomažući većem broju zemalja, posebno zemljama Globalnog juga, da unaprede svoje razvojne kapacitete. Do sada su kineski modeli veštačke inteligencije otvorenog koda preuzeti više od 10 milijardi puta širom sveta.

Da li kineska inovacija donosi svetu šok ili priliku? Činjenice već daju odgovor. Pritisci i osporavanja ne mogu zaustaviti razvoj Kine. Kina će nastaviti da se aktivno integriše u međunarodni inovacioni ekosistem i da kroz „Kinesku priliku 2.0“ doprinosi novom zamahu globalnog razvoja.