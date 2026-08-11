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Irska policija zaplenila je na aerodromu u Dablinu drogu kristalni metamfetamin i kanabis, vrednosti oko milion evra, koja se nalazila u prtljagu putnika, objavile su snage reda.

Privedena je žena u pedesetim godinama nakon što je droga otkrivena u njenom prtljagu po dolasku iz Kanade, prenela je agencija PA medija.

Carinski službenici su, uz pomoć specijalnog psa, pronašli oko 29 kilograma biljnog kanabisa i šest kilograma kristalnog metamfetamina.

Procenjena vrijednost kanabisa je 584.000 evra, a kristalnog metamfetamina više od 368.000 evra.