Planeta
POLICIJSKI PAS PRIŠAO ŽENI NA AERODROMU, MOMENTALNO JOJ STAVILI LISICE: U koferu nosila drogu vrednu gotovo MILION EVRA
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Irska policija zaplenila je na aerodromu u Dablinu drogu kristalni metamfetamin i kanabis, vrednosti oko milion evra, koja se nalazila u prtljagu putnika, objavile su snage reda.
Privedena je žena u pedesetim godinama nakon što je droga otkrivena u njenom prtljagu po dolasku iz Kanade, prenela je agencija PA medija.
Carinski službenici su, uz pomoć specijalnog psa, pronašli oko 29 kilograma biljnog kanabisa i šest kilograma kristalnog metamfetamina.
Procenjena vrijednost kanabisa je 584.000 evra, a kristalnog metamfetamina više od 368.000 evra.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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