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U okviru pregovora o trajnom sporazumu sa Libanom, Izrael je zatražio da se posmrtni ostaci Jevreja sahranjenih na grobljima u Libanu prenesu u Izrael, objavio je danas libanski list "Al-Ahbar", povezan sa palestinskom militantnom grupom Hezbolah.

Izraelska strana je ukazala na veliki broj jevrejskih grobova u Bejrutu i ​​Sidonu u kojima su sahranjene osobe čiji rođaci trenutno žive u Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

Ovo pitanje je navodno pokrenuto u kontekstu pregovora o libanskim zatvorenicima koji su privedeni tokom rata u Libanu i nalaze se u pritvoru u Izraelu, a čije oslobađanje zahteva Liban.

Prema izveštaju, Izrael je predložio prenos posmrtnih ostataka iz Libana kao deo "sporazuma o razmeni civilnih zatvorenika" koji bi obuhvatao prenos posmrtnih ostataka i oslobađanje dela pritvorenih Libanaca, isključujući pripadnike Hezbolaha.

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