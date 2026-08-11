TELA ZA ZAROBLJENIKE: Izrael pregovara sa Libanom da se posmrtni ostaci Jevreja prenesu u Izrael
U okviru pregovora o trajnom sporazumu sa Libanom, Izrael je zatražio da se posmrtni ostaci Jevreja sahranjenih na grobljima u Libanu prenesu u Izrael, objavio je danas libanski list "Al-Ahbar", povezan sa palestinskom militantnom grupom Hezbolah.
Izraelska strana je ukazala na veliki broj jevrejskih grobova u Bejrutu i Sidonu u kojima su sahranjene osobe čiji rođaci trenutno žive u Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.
Ovo pitanje je navodno pokrenuto u kontekstu pregovora o libanskim zatvorenicima koji su privedeni tokom rata u Libanu i nalaze se u pritvoru u Izraelu, a čije oslobađanje zahteva Liban.
Prema izveštaju, Izrael je predložio prenos posmrtnih ostataka iz Libana kao deo "sporazuma o razmeni civilnih zatvorenika" koji bi obuhvatao prenos posmrtnih ostataka i oslobađanje dela pritvorenih Libanaca, isključujući pripadnike Hezbolaha.