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Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj delu zemlje, uključujući finansijsku prestonicu Šangaj, pošto je tajfun Delfin stigao do kopna.

Tajfun je doneo jake kiše i zaustavio saobraćaj širom regiona.

BBC navodi da je skoro 1.000 letova danas otkazano samo u Šangaju.

Iako su kineske vlasti snizile nivo opasnosti od Delfina na tropsku oluju, one nastavljaju da upozoravaju na obilne kiše, jake poplave i rizike od pojave klizišta koji će trajati do srede, dok se oluja kreće ka severu.

Vlasti su ranije izdale crveno upozorenje najvišeg nivoa za Delfin, najjaču oluju koja je pogodila Kinu ove godine.

Maksimalne brzine vetra dostigle su 150 km/h kada je tajfun prvi put udario područje Juhuana u pokrajini Džeđang u nedelju popodne, pre nego što je drugi put udario u grad Vendžou oko sat vremena kasnije, saopštile su meteorološke vlasti.

Jake padavine su prognozirane danas za pokrajine Šandong, Henan, Hubej, Anhui, Đangsu, Džeđang i grad Šangaj.

Zatvoreni delovi Diznilenda i Legolenda

Vlasti su pozvale stanovništvo da izbegava aktivnosti na otvorenom, dok je nekoliko glavnih turističkih atrakcija zatvoreno, uključujući delove Diznilenda i Legolenda, kao i nekoliko platformi za razgledanje na poslovnim oblakoderima u Šangaju.

Snimci na državnim medijima prikazuju ljude kako gaze kroz vodu do članaka u Šangaju.

Nekoliko medija je izvestilo da je devetogodišnji dečak iz Venlinga u pokrajini Džeđang nestao nakon što ga je odnelo more.

Prema navodima lista Šangaj dejli na društvenoj mreži X, vlasti su objavile da je zbog tajfun bio blokiran prilaz lukobranu, ali da su se roditelji sa dečakom i još jednim detetom tu popeli, nakon čega je naleteo ogroman talas.

1/11 Vidi galeriju Posledice tajfuna Delfin u Kini Foto: Wang Xiang/Xinhua, Huang Zongzhi/Xinhua

Kineski zvaničnici nisu prijavili nikakve žrtve.

U priobalnoj pokrajini Fuđijan pomorske vlasti su obustavile desetine putničkih trajektnih ruta i zaustavile više od 100 priobalnih građevinskih projekata.

Foto: screenshot X/shanghaidaily

Kineska državna televizija CCTV je objavila da se tajfun Delfin kretao na velikoj udaljenost od 6.000 kilometara od kopna pre nego što je stigao tu, što ukazuje na "životni vek" oluje koji je tri puta veći od prosečnog.

Hapšenja zbog lažnih snimaka

Dezinformacije o tajfunu i lažni snimci su se brzo proširile internetom u Kini, a državni mediji izveštavaju da su dve osobe pritvorene zbog distribucije takvog sadržaja.

Uragan Delfin je prvo doneo obilne kiše Filipinima, delovima severnog Tajvana i japanskom ostrvu Okinava pre nego što je stigao do kontinentalnog dela Kine.