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Tajvanska vojska je danas simulirala odbijanje kineskih napada na strateški vitalna ostrva Penghu, a kasnije tokom dana će prvi put "usporiti" mobilni internet tokom godišnjih vojnih vežbi.

Desetodnevna vojna vežba "Han Kuang" počela je prošle nedelje, a tokom nje se uvežbavaju različiti scenariji za slučaj da Kina, koja Tajvan smatra svojom teritorijom, ikada sprovede u delo pretnje da će pokušati da zauzme ostrvo silom, prenosi agencija Rojters.

Vežbe bojevog gađanja počele su pred svitanje na plaži na ostrvu Penghu u Tajvanskom moreuzu, korišćenjem tenkova M60A3, raznih artiljerijskih oružja i protivavionskih topova.

Penghu se nalazi bliže obali glavnog ostrva Tajvana nego Kini, a stručnjaci ga vide kao potencijalnu prvu metu Pekinga, koji bi mogao da pokuša da zauzme ostrva i koristi ih kao bazu za napad na Tajvan raketama i dronovima.

Kopnena vojska je utovarivala tenkovsku municiju i zauzimala položaje u mraku, pre početka vežbe.

Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

U vežbi su učestvovali rezervisti sa Penghua u okviru svog 14-dnevnog programa obuke, dok tajvanska vojska radi na boljem uključivanju rezervnih snaga u operativno planiranje.

Kasnije u ponedeljak, u centralnom delu Tajvana, vlada će po prvi put namerno usporiti brzinu mobilnog interneta tokom dela vežbi posvećenog civilnoj zaštiti, da bi se testiralo kako bi građani komunicirali u slučaju nestašice propusnog opsega tokom vanrednih situacija – od prirodnih katastrofa do kineske invazije.

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Tajvanska vojska Foto: Shutterstock

Ključne usluge poput bankomata, saobraćajne signalizacije i hitnih poziva neće biti pogođene, kao ni fiksne telefonske linije niti usluge fiksnog interneta.

Ista vežba u četvrtak čeka i severni deo Tajvana, uključujući glavni grad Tajpej.

(Kurir.rs/Beta)

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