TAJVANSKA VOJSKA VEŽBA ODGOVOR NA NAPAD KINE "USPORAVANJEM" INTERNETA! Oružane snage simuliraju odbijanje invazije na strateški važna ostrva (VIDEO)
Tajvanska vojska je danas simulirala odbijanje kineskih napada na strateški vitalna ostrva Penghu, a kasnije tokom dana će prvi put "usporiti" mobilni internet tokom godišnjih vojnih vežbi.
Desetodnevna vojna vežba "Han Kuang" počela je prošle nedelje, a tokom nje se uvežbavaju različiti scenariji za slučaj da Kina, koja Tajvan smatra svojom teritorijom, ikada sprovede u delo pretnje da će pokušati da zauzme ostrvo silom, prenosi agencija Rojters.
Vežbe bojevog gađanja počele su pred svitanje na plaži na ostrvu Penghu u Tajvanskom moreuzu, korišćenjem tenkova M60A3, raznih artiljerijskih oružja i protivavionskih topova.
Penghu se nalazi bliže obali glavnog ostrva Tajvana nego Kini, a stručnjaci ga vide kao potencijalnu prvu metu Pekinga, koji bi mogao da pokuša da zauzme ostrva i koristi ih kao bazu za napad na Tajvan raketama i dronovima.
Kopnena vojska je utovarivala tenkovsku municiju i zauzimala položaje u mraku, pre početka vežbe.
U vežbi su učestvovali rezervisti sa Penghua u okviru svog 14-dnevnog programa obuke, dok tajvanska vojska radi na boljem uključivanju rezervnih snaga u operativno planiranje.
Kasnije u ponedeljak, u centralnom delu Tajvana, vlada će po prvi put namerno usporiti brzinu mobilnog interneta tokom dela vežbi posvećenog civilnoj zaštiti, da bi se testiralo kako bi građani komunicirali u slučaju nestašice propusnog opsega tokom vanrednih situacija – od prirodnih katastrofa do kineske invazije.
Ključne usluge poput bankomata, saobraćajne signalizacije i hitnih poziva neće biti pogođene, kao ni fiksne telefonske linije niti usluge fiksnog interneta.
Ista vežba u četvrtak čeka i severni deo Tajvana, uključujući glavni grad Tajpej.
(Kurir.rs/Beta)