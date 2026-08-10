NOVA PUCNJAVA NA TAJLANDU POSLE MASAKRA U ŠKOLI! Uhapšen bivši poslanik koji je otvorio vatru i ranio pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača
Naoružani muškarac uhapšen je danas na Tajlandu nakon što je pucao u kancelariji lokalne uprave na periferiji Bangkoka, samo nekoliko dana nakon što je učenik srednje u škole u istoj pokrajini izvršio masovno ubistvo.
Komandant pokrajinske policije Dejrapi Kongdi izjavio je da je osumnjičeni napadač, bivši poslanik, pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača, te da je napadač uhapšen, prenosi agencija Rojters.
"Dve osobe su ranjene i prebačene u bolnicu na lečenje", rekao je Dejrapi za Rojters.
Devet osoba je poginulo, a više od 20 je povređeno nakon što je 14-godišnji dečak u petak pucao u svoje babu i dedu, a zatim u školi Debsirin Nontaburi ubio nekoliko ljudi, uključujući sebe.
Učenici na Tajlandu su se danas vratili u škole, a u nekima od njih deca prolaze kroz detektore za metal.
Premijer Anutin Čarnvirakul ponovio je nameru da pooštri kontrolu nošenja oružja nakon pucnjave u školi.
(Kurir.rs/Beta)