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Naoružani muškarac uhapšen je danas na Tajlandu nakon što je pucao u kancelariji lokalne uprave na periferiji Bangkoka, samo nekoliko dana nakon što je učenik srednje u škole u istoj pokrajini izvršio masovno ubistvo.

Komandant pokrajinske policije Dejrapi Kongdi izjavio je da je osumnjičeni napadač, bivši poslanik, pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača, te da je napadač uhapšen, prenosi agencija Rojters.

"Dve osobe su ranjene i prebačene u bolnicu na lečenje", rekao je Dejrapi za Rojters.

Devet osoba je poginulo, a više od 20 je povređeno nakon što je 14-godišnji dečak u petak pucao u svoje babu i dedu, a zatim u školi Debsirin Nontaburi ubio nekoliko ljudi, uključujući sebe.

Tajland policija
Foto: Shutterstock

Učenici na Tajlandu su se danas vratili u škole, a u nekima od njih deca prolaze kroz detektore za metal.

Premijer Anutin Čarnvirakul ponovio je nameru da pooštri kontrolu nošenja oružja nakon pucnjave u školi.

(Kurir.rs/Beta)

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