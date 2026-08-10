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Ukrajina je tokom noći 10. avgusta pokrenula jedan od svojih najvećih zabeleženih napada dronovima na Rusiju, dok Moskva tvrdi da je više od 450 bespilotnih letelica ciljalo 16 regiona i Krim.

Udar se dogodio u trenutku kada je Rusija nastavila nedeljnu eskalaciju svoje kampanje bombardovanja Ukrajine, ispalivši stotine raketa, dronova i vođenih avionskih bombi.

Ljudski gubici i šteta u Tatarstanu

U ruskoj Republici Tatarstan, vlasti su saopštile da je 13 osoba poginulo, a 39 povređeno u napadu dronova na Nižnjekamsk.

Zvaničnici Tatarstana naveli su da su meta napada bili industrijski i civilni objekti. Regionalna vlada nije precizirala koji su objekti oštećeni, ali je potvrdila da ima žrtava i saopštila da je šef Tatarstana Rustam Minihanov proglasio dan žalosti.

Napadi na ključne petrohemijske i naftne kompekse

Analiza fotografija i video-snimaka očevidaca, koju je sproveo ruski medij Astra, sugeriše da su dronovi možda ciljali "Nižnjekamskneftehim" (NKNKh), jedan od najvećih petrohemijskih kompleksa u Rusiji.

NKNKh je ključni objekat Volškog klastera ruskog petrohemijskog giganta "Sibur" i jedan od vodećih proizvođača sintetičke gume u zemlji. Industrijska zona u Nižnjekamsku, gde se kompleks nalazi, takođe obuhvata rafiniju nafte kompanije "Tatnjeft" i kompleks za preradu nafte "TAIF-NK".

Ova oblast je i ranije bila meta napada dronovima. U junu su dronovi pogodili rafiniju "Tatnjeft", dok je "TAIF-NK" navodno napadnut početkom jula. Sam NKNKh bio je meta u martu, kada su ruske vlasti saopštile da je jedna osoba poginula, a 50 povređeno.

Ukrajinski Telegram kanali Supernova+ i Exilenova+ takođe su izvestili da su dronovi pogodili rafiniju nafte u Nižnjekamsku i objavili snimke na kojima se vidi požar na toj lokaciji. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Gradonačelnik Nižnjekamska Radmir Beljajev objavio je opasnost od dronova rano ujutru 10. avgusta, ali u početku nije izneo više detalja. Lokalne vlasti su kasnije potvrdile da su dronovi ciljali i industrijsku i civilnu infrastrukturu.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije i regionalnih vlasti

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdilo je da su njegove snage protivvazdušne odbrane uništile ili presrele 456 ukrajinskih dronova tokom noći. Prema navodima ministarstva, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Belgorodske, Orlovske, Voronješke, Rostovske, Penzenske, Uljanovske, Saratovske, Orenburške i Samarske oblasti, kao i iznad Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Tatarstana i Krima.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je 23 drona uništeno dok su se približavali ruskoj prestonici.

U ruskoj Rostovskoj oblasti, guverner Jurij Sljusar tvrdio je da je tokom noći oboreno više od 70 dronova, uključujući i one iznad Kamensk-Šahtinskog i sedam okruga tog regiona.

Guverner Kaluške oblasti Vladislav Šapša rekao je da je 16 dronova uništeno iznad tog regiona, dodajući da nije bilo žrtava niti štete.

Eskalacija ruskih napada na Ukrajinu

Udar se dogodio u trenutku kada je Rusija nastavila nedeljnu eskalaciju svoje kampanje bombardovanja Ukrajine, ispalivši stotine raketa, dronova i vođenih avionskih bombi.

Ukrajinski zvaničnici opisali su nedavne ruske napade kao jedne od najintenzivnijih od početka rata.

U saopštenju od 9. avgusta, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tokom protekle nedelje lansirala 61 raketu - uključujući 56 sa balističkim putanjama - više od 1.560 napadnih dronova i 1.540 vođenih avionskih bombi na ukrajinske gradove. Samo u Kijevu, 27 ljudi je poginulo tokom nedelje pojačanih ruskih udara.

Strategija Kijeva: Odgovor na bombardovanja

Ukrajina sve više koristi dronove dugog dometa za napade na vojne, energetske i industrijske ciljeve unutar Rusije, navodeći da su napadi usmereni na slabljenje sposobnosti Moskve da vodi rat protiv Ukrajine.