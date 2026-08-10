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Dramatičan snimak zabeležio je trenutak kada je razbesneli bizon oborio turistu u jednoj šumi u Poljskoj, a potom mu nije dozvoljavao da ustane.

Muškarac se nalazio na svega šest metara od bizona u poljskoj Beloveškoj šumi prošlog ponedeljka, kada je ogromna životinja iznenada pojurila ka njemu i oborila ga na zemlju, preneo je lokalni medij TVP World.

Snimak objavljen na društvenim mrežama prikazuje životinju kako zastrašujuće stoji iznad neidentifikovanog turiste dok ovaj leži na zemlji.

Onemogućen pokušaj bekstva i brza reakcija fotografa

Kada je muškarac pokušao ponovo da ustane, grdosija od životinje brzo ga je udarila i ponovo ga oborila na zemlju, vidi se na snimku.

Fotograf prirode Gžegož Rinjski, koji je zabeležio ovaj potresan susret, vikao je turisti da se ne pomera, a zatim je iskoristio svoj automobil kako bi ga razdvojio od bizona, preneo je ovaj medij.

Rinjski je polako vozio prema životinji sa odškrinutim vratima automobila kako bi muškarac mogao da uđe unutra.

Međutim, turista je delovao kao da je u šoku i pokušao je da pobegne od bizona pešice, zbog čega je fotograf morao polako da vozi unazad pored njega sve dok se nisu dovoljno udaljili.

Sreća u nesreći i lečenje u bolnici

"Ne bi trebalo da krivimo bizona. Čovek je zapravo imao mnogo sreće jer je ova životinja bila prilično mirna. Ima mnogo agresivnijih jedinki", rekao je Rinjski za emiter TVN24, navodi se u izveštaju.

Rinjskova supruga, Aneta, koja je takođe prisustvovala napadu, rekla je da je turista imao duboku posekotinu na listu i teške modrice, zbog čega je morao biti prevezen u bolnicu na lečenje.

"Bizon je divlja životinja. Ako joj se čovek previše približi, životinja se može osetiti ugroženo i napasti", rekla je ona.

Čuvena šuma, koja se nalazi na granici Poljske sa Belorusijom, utočište je za oko 1.176 evropskih bizona koji slobodno lutaju.

Slični incidenti i upozorenje posetiocima

U julu je starac Karl Izom-Mekdanijel odbačen 2,5 metara u vazduh u napadu bizona koji je postao viralan u Nacionalnom parku Jeloustoun u Vajomingu.